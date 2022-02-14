Üye Girişi
Son dakika! Yangına müdahale ederken düşen itfaiye eri ağır yaralandı - Son Dakika

Son dakika! Yangına müdahale ederken düşen itfaiye eri ağır yaralandı

14.02.2022 16:04
Son dakika! Yangına müdahale ederken düşen itfaiye eri ağır yaralandı

Son dakika haberleri... Eskişehir'in Odunpazarı bölgesinde bulunan tarihi evde çıkan yangının söndürme çalışmalarında 2. kattan düşen itfaiye eri Akif Koçak, ağır yaralandı.

Eskişehir'in Odunpazarı bölgesinde bulunan tarihi evde çıkan yangının söndürme çalışmalarında 2. kattan düşen itfaiye eri Akif Koçak, ağır yaralandı.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Odunpazarı bölgesinde bulunan tarihi ahşap evlerden birisinde yangın çıkmıştı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Müdahale esnasında ahşap evin ikinci katına çıkan itfaiye eri Akif Koçak, aşağıya düşerek yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan itfaiye eri Akif Koçak'ın kafatasında çatlak olduğu, geçirdiği operasyonun ardından yoğun bakımda uyutulduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Son dakika! Yangına müdahale ederken düşen itfaiye eri ağır yaralandı

YORUMLAR
500

Odunpazarı, Eskişehir, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Yangına müdahale ederken düşen itfaiye eri ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:03 Evinde ölü bulunan kadının katilleri, oğlunun arkadaşları çıktı!
16:00 Messi takdir topladı! Cinsel içerikli fotoğraflara, takipten çıkarak yanıt verdi
15:55 Peru'daki kazı alanından 6 çocuk mumyası çıkarıldı: 2800 yıl önce kurban edilmişler!
15:48 Aynı eve 5 kez hırsız girdi! Ne musluk ne kapı kaldı
15:43 Son Dakika: Zincir marketlerden açıklama: Yüzde 7'lik KDV indirimini etiketlere yansıttık
15:11 Karaman'da çiçekçi esnafı: Bu sene buketleri biber, salatalık ve patlıcandan yaptık
15:24 O şarkı bir farkla gerçek oldu! Tuncelili yurttaş esmeri değil, tilkiyi fıstık ile besledi
15:27 Bu bikini koli bandıyla yapıldı! Dünya basınında geniş yer buldu
15:11 Mbappe, Real Madrid'le prensipte anlaşmaya vardı! Cengiz Ünder'i gündemde
15:10 AK Partililer arasında oy aralığı gerilimi! Metin Külünk'ten yüzde 34-36 diyen Şen'e "tuzağa düştü" yorumu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 16:11:43. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Yangına müdahale ederken düşen itfaiye eri ağır yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement