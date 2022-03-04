Avcılar'da, 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangına müdahale etmek isteyen kadın, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Avcılar Cihangir Mahallesi İnkılap Sokaktaki 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar fark eden komşular itfaiyeye haber verirken, o sırada dışarıdan gelen Yasemin Kalkan isimli ev sahibi yangına müdahale etmeye çalışırken etkilendi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken etkilenen kadını evin bahçesine çıkarttı. Kısa süre sonra yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Dumandan etkilenen kadın ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının tedavisi sürerken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. - İSTANBUL