Son Dakika | Yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi - Son Dakika
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Son Dakika | Yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi

04.03.2022 13:05
Son Dakika | Yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi

Son dakika haberler: Avcılar'da, 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangına müdahale etmek isteyen kadın, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da, 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangına müdahale etmek isteyen kadın, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Avcılar Cihangir Mahallesi İnkılap Sokaktaki 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar fark eden komşular itfaiyeye haber verirken, o sırada dışarıdan gelen Yasemin Kalkan isimli ev sahibi yangına müdahale etmeye çalışırken etkilendi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken etkilenen kadını evin bahçesine çıkarttı. Kısa süre sonra yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Dumandan etkilenen kadın ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının tedavisi sürerken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. - İSTANBUL

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Cihangir Mahallesi, İtfaiye, Avcılar, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi - Son Dakika


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