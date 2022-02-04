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Yangında ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuk yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

Yangında ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuk yaşam savaşını kaybetti

04.02.2022 11:01

Yangında ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuk yaşam savaşını kaybettiSAKARYA Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki katlı binanın ikinci katında elektrikli ısıtıcının devrilmesi neticesinde çıktığı iddia edilen ve yangında ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuk, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede...

Yangında ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuk yaşam savaşını kaybetti

SAKARYA Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki katlı binanın ikinci katında elektrikli ısıtıcının devrilmesi neticesinde çıktığı iddia edilen ve yangında ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuk, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yangın, 20 Ocak günü Adapazarı ilçesi Evrenköy Mahallesi 341. Sokak'ta bulunan iki katlı binanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Nuray Eski isimli anne alt kattaki komşusuna indiği sırada elektrikli ısıtıcı, iki çocuğun yattığı yatağın üzerine devrildi. Bu esnada evde bulunan Nehir ve Dursun Efe isimli kardeşler evde mahsur kaldı. Yangını fark eden anne çocuklarını kurtarmaya çalışırken dumandan etkilendi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, bölgeye ulaşan ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü. İçeride bulunan çocuklar, sağlık ekiplerince bölgede yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırıldı. Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılan 11 yaşındaki Nehir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Ekipler konuya ilişkin soruşturma başlattı.

"Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki çocuk yaşam savaşını kaybetti"

Meydana gelen yangında, durumu ağır olan 8 yaşındaki Dursun Efe ise, Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavisi başlanılan 8 yaşındaki Eski, İstanbul'da bulunan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık olarak 15 gündür tedavi altında olan minik Eski, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dursun Efe Eski'nin cenazesi Evrenköy Merkez Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Evrenköy Mahalle Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Yangında ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuk yaşam savaşını kaybetti
Yangında ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuk yaşam savaşını kaybetti
Yangında ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuk yaşam savaşını kaybetti
Yangında ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuk yaşam savaşını kaybetti

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Evrenköy, İstanbul, Sakarya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yangında ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuk yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika


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