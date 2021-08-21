Yangında balkonda mahsur kalan yavru köpeğini kurtardıktan sonra kucağından indirmedi - Son Dakika

Yangında balkonda mahsur kalan yavru köpeğini kurtardıktan sonra kucağından indirmedi

Kayseri'de bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken, yangından kaçarak balkonda mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. Köpeğin sahibi kadın, 'yoldaş' ismini verdiği köpeği biran olsun elinden bırakmadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Verimli Sokak üzerinde bulunan bir bir apartmanın 3 katındaki evin mutfağında yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binayı tahliye ederken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan da yangının çıktığı eve gelerek incelemelere bulundu ve apartman sakinlerine bilgiler verdi. Ayrıca, yangın sırasında evde bulunan yavru köpekte yangından kaçarak balkona çıktı. Yavru köpek itfaiye ekiplerinin dikkati sayesinde fark edilerek balkondan alındı. Ev sahibi kadın da, "Köpek yangında mutfaktaydı. Sonrasında balkona kaçmış. Yangın anında salondaydım. Ocakta çay demlemiştim. Birden alev aldı" dedi.

Polis ekipleri de maddi hasarın meydana geldiği evde inceleme yaparken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.