Son dakika haberi: Yangında ev kullanılamaz hale geldi

Yangında ev kullanılamaz hale geldi

BARTIN - Bartın'da bir evde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay Ulus ilçesinde yaşandı. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangında evde tek başına 78 yaşındaki Ayşe Vural, kendini güçlükle dışarıya attı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Meydana gelen yangın sonrası evde maddi hasar yaşandı. Yaşadıklarını anlatan Ayşe Vural, "Ben yalnız başıma yaşıyordum. Akşam komşudan geldim, yattım uyudum. Hiçbir şey yoktu. Sabahleyin kalktım, duman geldi. Şöyle gözlerimi açtım. Bir de baktım ki yoğun duman dışarı çıktım. Alev vurmuş öbür odadan. Kapıyı açtım, dışarı kaçtım, kapıyı açarken arkamdan da alev vurdu. Allah'a binlerce şükürler olsun. Canımı kurtardım. Allah çoluğuma çocuğuma din kuvveti versin. Sabır versin. Jandarma, AFAD hep sordular. Hiçbir yere takılı fiş yoktu. Bir tek şu televizyon odasında televizyona fişi takılıydı. Yangının başladığı odada elektrik fişi takılı değildi. Boş odaydı, kullanmıyordum eşyalar vardı" dedi.

Ulus Kadıköyü Muhtarı Zühtü Sütçü de "Bugün sabah saatleri saat 06.00 civarında yangın hadisesi oldu. Tabii oradaki komşuların beni aramasıyla biz hemen yangın ekibi, 112 ilgili yerleri aradık. Sağ olsun devletimizin itfaiye ekibi yangını söndürdü" dedi.