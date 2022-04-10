Son dakika: Yangında ev ve garajındaki iki araç küle döndü - Son Dakika
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Son dakika: Yangında ev ve garajındaki iki araç küle döndü

10.04.2022 17:29
Son dakika: Yangında ev ve garajındaki iki araç küle döndü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde meydana gelen yangında bir ev ile garajındaki traktör ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde meydana gelen yangında bir ev ile garajındaki traktör ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 00.40 sıralarında Mihalıççık ilçesine bağlı Kızılbörüklü Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi küle çevirdi. Yangın nedeniyle komşu evlerde yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Şehir merkezinde ikamet eden N.K.'ya ait olduğu tespit edilen evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında N.K.'ya ait evin tamamı ve garajında bulunan traktör, otomobil ve ilaçlama makinesi kullanılamaz hale geldi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

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Mihalıççık, Eskişehir, Otomobil, Traktör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Yangında ev ve garajındaki iki araç küle döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Yangında ev ve garajındaki iki araç küle döndü - Son Dakika
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