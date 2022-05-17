Son dakika: Yangında evinde olduğu düşünülen yaşlı adam endişeli anlar yaşattı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Yangında evinde olduğu düşünülen yaşlı adam endişeli anlar yaşattı

17.05.2022 12:27
Son dakika: Yangında evinde olduğu düşünülen yaşlı adam endişeli anlar yaşattı

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangında ev sahibinin evde olduğu söylentisi endişeli anların yaşanmasına neden oldu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangında ev sahibinin evde olduğu söylentisi endişeli anların yaşanmasına neden oldu. Kısa sürede ekiplerin yangını söndürüp evi kontrol ettiklerinde ikametin boş olduğunu ortaya çıkmasıysa herkese rahat bir nefes aldırdı.

Yangın, Şuhut ilçesi bağlı Hacımusa mahallesi Karaadilli caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bugün saat 09.00 civarlarında Adem Karapınar'a (65) ait ahşap bir evde henüz bilinmeyen bir nedenler yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören mahalleli sakinleri durumu itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yaklaşık 1 saatin sonunda söndürdü. Müdahale esnasında komşularının yaşlı adamın evinde olduğunu söylemesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri hemen eve girerek inceleme yaptı. Yapılan araştırma sonucunda ise yaşlı adamın evde olmadığı anlaşıldı. İkametin boş olması herkese rahat bir nefes aldırırken, Karapınar'ın yangın esnasında sokakta olduğu ve olayı duyar duymaz evine geldiği belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika: Yangında evinde olduğu düşünülen yaşlı adam endişeli anlar yaşattı
Son dakika: Yangında evinde olduğu düşünülen yaşlı adam endişeli anlar yaşattı
Son dakika: Yangında evinde olduğu düşünülen yaşlı adam endişeli anlar yaşattı
Son dakika: Yangında evinde olduğu düşünülen yaşlı adam endişeli anlar yaşattı
Son dakika: Yangında evinde olduğu düşünülen yaşlı adam endişeli anlar yaşattı
YORUMLAR
500
Yangın tüpü ile tırın camını kırıp sıkışan sürücüyü çıkardılar Yangın tüpü ile tırın camını kırıp sıkışan sürücüyü çıkardılar

Karahisar, Hacımusa, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Yangında evinde olduğu düşünülen yaşlı adam endişeli anlar yaşattı - Son Dakika


Son Dakika
12:11 İspanya'da "kör eden sinek" paniği! 6 büyük şehir için kırmızı alarm verildi
11:54 İbrahim Tatlıses kızına elini öptürürken, damadına elini uzatmadı
11:52 Burun ameliyatı olacak hastaya ultrason bahanesiyle cinsel tacizde bulundu, tepki görünce kaçtı! 4,5 yıl hapsi isteniyor
11:47 Kaftancıoğlu bugün Başsavcılığa, "Ne zaman isterseniz, teslim olmak için adliyede hazır bulunacağım" dilekçesi verecek
11:47 Elon Musk, Twitter CEO'suna gülen dışkı emojisiyle yanıt verdi
11:38 Canan Kaftancıoğlu ve CHP'liler Atatürk havalimanında polis barikatının arkasında: Geldikleri gibi gidecekler!
11:37 Kılıçdaroğlu'nun kapısına dayandığı SADAT'a AK Parti'den ziyaret! "Güzide kuruluşumuz SADAT'ımızı ziyaret ettik"
11:35 MHP lideri Bahçeli'den Kaftancıoğlu çıkışı: Siyaset yolu kapanmıştır
11:33 CHP'li Aykut Erdoğdu ile CHP'li Tuba Torun'un evlenme kararı aldığı iddia edildi
11:30 Çalışma Bakanı Bilgin 3600 ek göstergeyle ilgili açıklama yaptı: Mayıs ayı sonunda açıklayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 12:32:17. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Yangında evinde olduğu düşünülen yaşlı adam endişeli anlar yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement