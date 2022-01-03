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'YANGINDA GİYECEK ELBİSEMİZ DAHİ KALMADI' - Son Dakika

'YANGINDA GİYECEK ELBİSEMİZ DAHİ KALMADI'

03.01.2022 12:45

ANTALYA'da gece çıkan yangında evleri küle dönen 4 kişilik aile, tüm para ve eşyalarını kaybetti.

ANTALYA'da gece çıkan yangında evleri küle dönen 4 kişilik aile, tüm para ve eşyalarını kaybetti. Geceyi çocuklarıyla sokakta geçiren Semire Dürgen (44) Eşim ve oğlum maaşlarını yeni alıp, yastığın altına koymuştu. Ne varsa hepsi yandı. Giyecek elbisemiz dahi kalmadı dedi.

Yangın, dün saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi, Beşkonaklar Mahallesi, 4402 Sokak'ta Cemil Dürgen'e ait gecekonduda çıktı. İşe gitmek için elektrikli ısıtıcıyı açan Dürgen, eşi Semire ve oğulları Kadir ve Semir Miçooğulları ile birlikte bahçeye çıktı. Bu sırada bir anda alevlerin evlerini sardığını gören aile, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eşyalarını kurtarmak isteyen Cemil Dürgen, eve girmeye çalıştı. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, evde bulunan tüm eşya ve paralar yandı.

'HER ŞEY GİTTİ'

Yangında başı ve ellerinde yanıklar oluşan Cemil Dürgen, olaydan hemen sonra İşe gidecektim, elektrikli ısıtıcıyı açmıştım. 5 dakika içerisinde ne oldu, bitti anlayamadım. Her şeyim yandı, hiçbir şey kalmadı. Param, altınım her şey gitti. Ne olacak benim halim diyerek gözyaşı döktü.

Cemil Dürgen ve dumandan etkilenen Kadir Miçooğulları, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Semire Dürgen ve diğer oğlu Semir Miçooğulları ise kontrol amaçlı ambulansa alınıp, tedavi edildi. Cemil Dürgen, Kepez Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

'DEHŞETİ YAŞADIK'

Anne ve çocukları, geceyi sokakta bir sobanın başında geçirdi. 22 yıldır yaşadığı evin kül olduğunu gören Semire Dürgen, dehşeti yaşadıklarını belirterek Çay yapmak için su ısıtıcıyı açmıştım, ondan duman çıkıyor sandım. Daha sonra bir baktım içerisi duman dolmuş. Eşimin yanına gidip, ona söyledim. Kapıyı açtığı gibi alevler, yüzüne doğru geldi. O anda içeriden zor çıktı. Alevler, bir anda bütün evi sardı. Kendimizi dışarı zor attık. Ne kurtarabilirsek diye eve girmeye çalıştık. Hiçbir şeyimizi kurtaramadık. Ne varsa hepsi yandı diye konuştu.

'KORKU FİLMİ GİBİYDİ'

Yaşadıklarının adeta korku filmi gibi olduğunu aktaran Semire Dürgen Giyecek elbisemiz dahi kalmadı. Geceyi evimizin yanında bulunan sobanın yanında geçirdik. Ne yapacağımızı bilmiyoruz dedi. Eşi ve oğlunun maaşlarını yeni aldığını söyleyen Dürgen, Eşim içeriye koşup, parayı kurtarmaya çalıştı. Benim de 800 liram vardı, o da yandı. Küçük çocuğun altınları vardı, doğum gününde takılan, onlar da gitti. Eşimin durumu hiç iyi değil, yüzünde ve kollarında yanıklar var dedi.

Yangında dumandan etkilendiğini söyleyen Kadir Miçooğulları ise Ev komple yanmaya başladı. O telaşla hiçbir şey yapamadık. Benim 5 bin liraya yakın birikimim vardı. Yastığın altındaydı ama hepsi yanmış. Şu an 1 kuruşumuz bile yok, mağduruz. Babamın da maaşı yandı, benim de yandı. Üstümdeki kıyafet bile emanet ifadelerini kullandı.

'YANGINDA GİYECEK ELBİSEMİZ DAHİ KALMADI'
'YANGINDA GİYECEK ELBİSEMİZ DAHİ KALMADI'
'YANGINDA GİYECEK ELBİSEMİZ DAHİ KALMADI'
'YANGINDA GİYECEK ELBİSEMİZ DAHİ KALMADI'
'YANGINDA GİYECEK ELBİSEMİZ DAHİ KALMADI'
'YANGINDA GİYECEK ELBİSEMİZ DAHİ KALMADI'
'YANGINDA GİYECEK ELBİSEMİZ DAHİ KALMADI'
'YANGINDA GİYECEK ELBİSEMİZ DAHİ KALMADI'
'YANGINDA GİYECEK ELBİSEMİZ DAHİ KALMADI'
'YANGINDA GİYECEK ELBİSEMİZ DAHİ KALMADI'

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İtfaiye, Yangın, Polis, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 'YANGINDA GİYECEK ELBİSEMİZ DAHİ KALMADI' - Son Dakika
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