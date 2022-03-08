YANGINDA MAHSUR KALAN 1'İ HAMİLE 3 KADIN İLE ÇOCUK KURTARILDI - Son Dakika
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YANGINDA MAHSUR KALAN 1'İ HAMİLE 3 KADIN İLE ÇOCUK KURTARILDI

08.03.2022 13:33

DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde memurların kaldığı lojmanın 3'üncü katında çıkan yangında mahsur kalan 1'i hamile 3 kadın ile 2 yaşındaki erkek çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde memurların kaldığı lojmanın 3'üncü katında çıkan yangında mahsur kalan 1'i hamile 3 kadın ile 2 yaşındaki erkek çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Kocaköy ilçesine bağlı kırsal Çaytepe Mahallesi'nde, sabah saatlerinde memurların kaldığı 3 katlı lojmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan ve yoğun dumandan etkilenen 1'i hamile 3 kadın ile 2 yaşındaki erkek çocuğu itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla, balkona uzatılan sepetli vinç ile kurtarıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, kurtarılanlar Kocaköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kadınların ve çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

YANGINDA MAHSUR KALAN 1'İ HAMİLE 3 KADIN İLE ÇOCUK KURTARILDI
YANGINDA MAHSUR KALAN 1'İ HAMİLE 3 KADIN İLE ÇOCUK KURTARILDI
YANGINDA MAHSUR KALAN 1'İ HAMİLE 3 KADIN İLE ÇOCUK KURTARILDI

YORUMLAR
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İtfaiye, Çaytepe, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YANGINDA MAHSUR KALAN 1'İ HAMİLE 3 KADIN İLE ÇOCUK KURTARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: YANGINDA MAHSUR KALAN 1'İ HAMİLE 3 KADIN İLE ÇOCUK KURTARILDI - Son Dakika
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