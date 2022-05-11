Yangında mahsur kalan 7'si çocuk 10 kişiyi, ekipler kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Yangında mahsur kalan 7'si çocuk 10 kişiyi, ekipler kurtardı

11.05.2022 15:25

AKSARAY'da çamaşır makinesinden çıkan yangında evde mahsur kalan 7'si çocuk, 10 kişi, zabıta ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

AKSARAY'da çamaşır makinesinden çıkan yangında evde mahsur kalan 7'si çocuk, 10 kişi, zabıta ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 2 zabıta memuruna ambulansta müdahale edildi.

Taşpazar Mahallesi 812 Sokak'ta 4 katlı binanın 3'üncü katında oturan Afganistan uyruklu Saqaw Mohammadharıf Kunduz'un (29) evinde çamaşır makinesinden kaynaklı yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın nedeniyle evi duman kaplarken, Kunduz, eşi, 7 çocuğu ve annesi de evde mahsur kaldı. Bu sırada sokaktan geçen Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli komiser Cihan Coşkun ve Halil Öksün, itfaiye ekipleriyle birlikte 3'üncü kata çıkıp mahsur kalan Kunduz ailesi fertlerini kurtardı. Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen Coşkun ve Öksün'e, hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi. Alevler de itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

?


Yangında mahsur kalan 7'si çocuk 10 kişiyi, ekipler kurtardı
Yangında mahsur kalan 7'si çocuk 10 kişiyi, ekipler kurtardı
Yangında mahsur kalan 7'si çocuk 10 kişiyi, ekipler kurtardı
Yangında mahsur kalan 7'si çocuk 10 kişiyi, ekipler kurtardı
Yangında mahsur kalan 7'si çocuk 10 kişiyi, ekipler kurtardı
Yangında mahsur kalan 7'si çocuk 10 kişiyi, ekipler kurtardı
Yangında mahsur kalan 7'si çocuk 10 kişiyi, ekipler kurtardı
YORUMLAR
500
Çamurlu yolda mahsur kalan otomobildeki 2 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı Çamurlu yolda mahsur kalan otomobildeki 2 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı ARNAVUTKÖY'DE BATAKLIKTA MAHSUR KALAN DANALARI İTFAYE KURTARDI ARNAVUTKÖY'DE BATAKLIKTA MAHSUR KALAN DANALARI İTFAYE KURTARDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yangında mahsur kalan 7'si çocuk 10 kişiyi, ekipler kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
18:15 Terra Luna dibi gördü, yatırımcıları mağdur!
17:38 Gezginlerin ilk tercihi! Ejder Turizm, gidilmeyen rotaların adresi olmaya devam ediyor!
17:37 Özdağ, ortaya atılan kaset iddiası hakkında çok sert konuştu: Ben bekarım. Sayın Akşener'e Netflix'i öneriyorum
17:35 Rusya'nın enerji şirketi Gazprom Sözcüsü: Ukrayna, Avrupa'ya doğalgaz transferi için sadece bir giriş bıraktı
17:26 Manchester City'nin başarılı futbolcusu İlkay Gündoğan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu
17:24 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
17:05 Beşiktaş'ta dengeler değişiyor! Fuat Çimen, Ahmet Nur Çebi'ye rakip oldu
16:55 İlyas Salman'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Nagehan'ı görmek beni de üzdü ama hata kredisi tanımadık
16:55 Gezi Davası'nın hâkiminin eşi hakkında "FETÖ itirafçısı" ifadesi kullanan İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı
16:48 Paraguaylı Savcı Marcelo Pecci balayında silahlı saldırı sonucu öldürüldü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 18:28:28. #1.13#
SON DAKİKA: Yangında mahsur kalan 7'si çocuk 10 kişiyi, ekipler kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement