Yangında mahsur kalan anne ve babasını kurtarmak için dumanların arasına girdi - Son Dakika

Yangında mahsur kalan anne ve babasını kurtarmak için dumanların arasına girdi

02.03.2021 03:59

Yangında mahsur kalan anne ve babasını kurtarmak için dumanların arasına girdi Sultangazi'de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı: 3 kişi dumandan etkilendi Sultangazi'de bir binanın çatı katında çıkan yangında evde bulunan yaşlı çift, yoğun duman nedeniyle evde mahsur kaldı.

Yangında mahsur kalan anne ve babasını kurtarmak için dumanların arasına girdi

Sultangazi'de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı: 3 kişi dumandan etkilendi

İSTANBUL - Sultangazi'de bir binanın çatı katında çıkan yangında evde bulunan yaşlı çift, yoğun duman nedeniyle evde mahsur kaldı. Aynı binada bulunan yaşlı çiftin oğlu, anne ve babasını yangından kurtarırken dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 02: 45 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2367.Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Binanın en üst katında bulunan yaşlı çift yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Aynı binada ikamet ettiği öğrenilen yaşlı çiftin oğlu, anne ve babasını dumanlar arasından kurtararak dışarıya çıkardı.

Mahalleli sokağa döküldü

Korku ve panikle mahalle sakinleri sokağa dökülürken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alırken dumandan etkilenen 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangında mahsur kalan anne ve babasını kurtarmak için dumanların arasına girdi
Yangında mahsur kalan anne ve babasını kurtarmak için dumanların arasına girdi
Yangında mahsur kalan anne ve babasını kurtarmak için dumanların arasına girdi
Yangında mahsur kalan anne ve babasını kurtarmak için dumanların arasına girdi
Yangında mahsur kalan anne ve babasını kurtarmak için dumanların arasına girdi
Yangında mahsur kalan anne ve babasını kurtarmak için dumanların arasına girdi
Yangında mahsur kalan anne ve babasını kurtarmak için dumanların arasına girdi

İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yangında mahsur kalan anne ve babasını kurtarmak için dumanların arasına girdi - Son Dakika


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