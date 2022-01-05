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Son dakika: Yangında mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika: Yangında mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

05.01.2022 15:59
Son dakika: Yangında mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

Son dakika gündem haberi: ESKİŞEHİR'de kullanılmayan tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

ESKİŞEHİR'de kullanılmayan tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü. İçeride mahsur kalan 2 yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Odunpazarı ilçesi Huzur Mahallesi'ndeki Yıldızlar Sokak'ta kullanılmayan tek katlı evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale ederken, diğre yandan da içeride mahsur kalan 2 yavru köpeği alevlerin arasından çıkardı. Köpekleri kucağına alan itfaiye erleri, su verip sakinleştirdi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Aynı sokakta oturan Rukiye Altın (60), köpeklerin birkaç gündür eve girdiğini belirterek, "Camdan baktığımda evden dumanların çıktığını gördüm. Eşim soba dumanı olabileceğini söyledi. Evin yandığını görünce çıkıp geldim. Birkaç gündür içeride köpekler yaşıyordu. İçeride odun vardı, yanıyordu. Kimin koyduğunu bilmiyoruz" dedi.'BİRİ ATEŞ YAKIP GİTTİ'Evin karşısındaki apartmanda oturan Ferzan Kulaksız (46) ise eve ısınmak için giren tanımadığı bir kişinin ateş yaktıktan sonra ayrıldığını daha sonra ise yangın çıktığını söyleyerek, "Uzun boylu, yüzü maskeli, kafası kapalı birisinin geldiğini söylediler. Köpeklere bakacağını söylemiş. Gelen kişi içeride ateş yakıp gitmiş. Köpekler 2-3 gündür burada duruyordu. Adam burayı kiraladığını iddia etti ama hiç kimseye kiralamamışlar. Ev sahibinin hiçbir şeyden haberi yok" diye konuştu.

Yangınla ilgili polis ve itfaiye ekiplerinin soruşturması sürüyor.


Son dakika: Yangında mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı
Son dakika: Yangında mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı
Son dakika: Yangında mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı
Son dakika: Yangında mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı
Son dakika: Yangında mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı
Son dakika: Yangında mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı
Son dakika: Yangında mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı
Son dakika: Yangında mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı
Son dakika: Yangında mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı
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Odunpazarı, İtfaiye, Yangın, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Yangında mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı - Son Dakika


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