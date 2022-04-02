Son dakika! Yangında öldüğü sanılan Suriyeli cinayete kurban gitmiş - Son Dakika
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Son dakika! Yangında öldüğü sanılan Suriyeli cinayete kurban gitmiş

02.04.2022 22:19
Son dakika! Yangında öldüğü sanılan Suriyeli cinayete kurban gitmiş

Gelen son dakika haberlerine göre KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, 3 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangında cansız bedeni bulunan Suriye uyruklu Yusuf Akiş Bala'nın (37), bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, 3 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangında cansız bedeni bulunan Suriye uyruklu Yusuf Akiş Bala'nın (37), bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Yakalanan cinayet zanlısı yabancı uyruklu 2 kişinin Bala'yı öldürdükten sonra evi ateşe verdikleri tespit edildi.

Olay, 31 Mart gecesi saat 23.30 sıralarında ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Suriye uyruklu Yusuf Akiş Bala'nın evinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Yusuf Akiş Bala'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Binada yaşayan ve dumandan etkilenen anne Yemame El Ömer ile çocukları Fatma El Ömer, Hasan El Ömer ve Ubay El Ömer ise sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından, Bala'nın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsisi yapılan Bala'nın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlendi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda 650 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceleyene ekipler, cinayeti yabancı uyruklu H.E. (19) ve H.H.'nin (19) işlediğini belirledi. Cinayet zanlıları iki farklı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Cinayet zanlılarının hayatını kaybeden Bali'nin cep telefonunu gasbettikleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Son dakika! Yangında öldüğü sanılan Suriyeli cinayete kurban gitmiş
Son dakika! Yangında öldüğü sanılan Suriyeli cinayete kurban gitmiş
Son dakika! Yangında öldüğü sanılan Suriyeli cinayete kurban gitmiş
Son dakika! Yangında öldüğü sanılan Suriyeli cinayete kurban gitmiş
Son dakika! Yangında öldüğü sanılan Suriyeli cinayete kurban gitmiş
Son dakika! Yangında öldüğü sanılan Suriyeli cinayete kurban gitmiş
Son dakika! Yangında öldüğü sanılan Suriyeli cinayete kurban gitmiş
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Kocasinan, Cinayet, Kayseri, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Yangında öldüğü sanılan Suriyeli cinayete kurban gitmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Yangında öldüğü sanılan Suriyeli cinayete kurban gitmiş - Son Dakika
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