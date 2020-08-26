Son Dakika: Yangında sabotaj soruşturması genişliyor, gözaltı sayısı artabilir

Son dakika gelişmesine göre Adana'nın Kozan ilçesinde 200 hektardan fazla kızılçam ormanını kül eden yangınla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu sürerken, soruşturmasının genişlediği ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 200 hektardan fazla kızılçam ormanını kül eden yangınla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu sürerken, soruşturmasının genişlediği ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi. Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta 3 ayrı noktada birden çıkan ve yaklaşık 3 gün süren yangın, 200 hektar kızılçam ormanını kül ederken, yaklaşık 100 ev hasar gördü, 8 köy boşaltıldı. Karadan, havadan ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu güçlükle söndürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma ise genişletiliyor. Dün göz altına alınan S.C, M.U, ve E.U isimli şahısların sorguları sürüyor. Jandarma ekipleri, geniş çaplı soruşturmayı sürdürürken, köylülerin ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuruluyor. Güvenlik güçleri bölgede havadan İHA'larla takip gerçekleştiriyor. Yangının arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkarılmış olma ihtimali olduğu üzerinde duruluyor. - ADANA

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 09:50

Kaynak: İHA

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