Son dakika! Yangında yaralanan 6 aylık bebek hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika! Yangında yaralanan 6 aylık bebek hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi

01.04.2022 17:16
Son dakika! Yangında yaralanan 6 aylık bebek hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi

Son dakika haberi... Karaman'da 3 katlı bir evin zemin katında çıkan yangında ağır yaralanan 6 aylık bebek, hava ambulansıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Karaman'da 3 katlı bir evin zemin katında çıkan yangında ağır yaralanan 6 aylık bebek, hava ambulansıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yangın, öğle saatlerinde Sakabaşı Mahallesi 881. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın zeminde katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Feride Ü. 2 çocuğuyla birlikte evde bulunduğu sırada oturma odasında yangın çıktı. Evde mahsur kalan anne ve 2 çocuğu komşuları ve vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı. Yangında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 2 kardeş özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan 6 yaşındaki bebek, yapılan ilk müdahalenin ardından helikopter ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunun büyük bölümünde 3'ncü derecede yanıklar oluşan bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - KARAMAN

Son dakika! Yangında yaralanan 6 aylık bebek hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi
Son dakika! Yangında yaralanan 6 aylık bebek hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi
Son dakika! Yangında yaralanan 6 aylık bebek hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi

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Ankara Şehir Hastanesi, Karaman, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Yangında yaralanan 6 aylık bebek hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi - Son Dakika


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