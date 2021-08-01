Son dakika... Yangında zarar gören çiftçiler yem ve saman bağışı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında zarar gören üreticiler için harekete geçen Aydınlı çiftçiler, saman ve yem bağışında bulundu.

Son günlerde yaşanan yangın felaketlerinin yaralarını sarmak adına vatandaşlar tek yürek olurken, yardım kampanyaları da hızla devam ediyor. Bu kapsamda harekete geçerek yardım kampanyası başlatan İncirliova Belediyesi'nin çağrısına üreticilerden de destek gecikmedi. Yardım çağrısına kulak veren Aydınlı çiftçiler, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangın dolayısıyla büyük ölçüde zarar gören üreticiler için harekete geçti. Aydın'ın İncirliova ilçesi Osmanbükü Mahallesi'ndeki çiftçiler, belediyenin yardım çağrısına kulak vererek, Manavgat yangınında zarar gören çiftçilere 160 paket saman ve 2 çuval yem bağışında bulundu.

Konu ile ilgili İncirliova Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Yardımsever İncirliova halkı yangın felaketinden zarar gören Manavgatlı çiftçilerin yanında. Yardım çağrımız üzerine Osmanbükü Mahallemizden yardım kampanyasına 160 paket saman bağışı geldi. Bir vatandaşımız da 2 çuval yem bağışladı. Az çok demeden yürekten gelen bu yardımlarla yaraları birlikte saracağız. Teşekkürler Osmanbükü" ifadelerine yer verildi. - AYDIN