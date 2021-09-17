Son dakika: Yangınzede üreticilere 6 bin 300 adet sulama borusu desteği - Son Dakika

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, büyük yangın felaketi sonrasında tarımsal üretimin sekteye uğramadan sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla harekete geçti. Yangında sulama sistemleri zarar görmüş 62 yangınzede üreticiye, bir sigorta firmasının katkılarıyla temin edilen 6 bin 300 adet yeni sulama borusunu düzenlenen törenle teslim edildi.

"Tarımsal üretime destek vermek istedik"

Törende konuşan Sigorta firmasının Sigortalar Direktörü Dr. Levent Öztürk, "Bu yıl ciddi doğal afetlerle karşılaştık. Sel bir yandan, yangın bir yandan ülkeyi esir aldı. Manavgat yangınında zarar gören yerlerde inceleme yaptık. Başkanımız Şükrü Sözen'in desteği ve yönlendirmesiyle tarımsal üretimin en önemli unsuru sulama borularının yerlerine yenilerini temin etmenin en önemli yardım olduğunu tespit ettik" dedi.

"Duyarlı davranarak bize ulaştılar"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de, "Büyük yangın sonrasında 24-25 mahallemiz büyük zarar gördü. Tarımla uğraşan köylerimizde tarım aletleri ve muhteviyatlar telef oldu. Bizler bu acıları yaşarken, ülke genelinden bize dost elini uzatan vakıflar, dernekler, şirketlerimiz oldu. Üretken köylerimizde açık alanda tarım yapan yangınzedelerimizin sulama boruları da yandı. Türkiye çapındaki sigorta şirketi, duyarlı davranarak bize ulaştı. Manavgat Belediyesi'nin elindeki envanterlerle ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nden aldığımız listeler doğrultusunda biz de siz üreticilerimize ulaşıp, bu güzel yardıma aracı olmaya çalıştık. Bu dağıtımlar birkaç etapta düzenlendi. Alamayan üreticilerimizin de buraya gelerek faydalanmalarını sağlayacağız. Tüm üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.Daha sonra üreticilerin tek tek ismi okunarak imza karşılığında sulama boruları teslim edildi. - ANTALYA