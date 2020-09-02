Son dakika... Yangınzedelere psikoterapi - Son Dakika

Türk Kızılayı Adana Şubesi Kozan'da çıkan ve 200 hektar ormanlık alanın yok olmasına neden olan yangında evleri zarara gören vatandaşlara psikolog, sosyolog ve toplum bilimci göndererek psikoterapi yaptı.

Adana'nın Kozan ilçesi Kuyubeyli Mahallesinde 23 Ağustos'ta 4 farklı noktada birden başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak, çevresinde Çamlarca, Minnetli, Karahamzalı, Çürüklü, Boztahta, Karabucak, Acaryayla mahallelerinin bulunduğu ormanlık alana sıçradı. Yangının büyümesi sonrası evler tahliye edilirken, buralarda oturanlar, yurt ve otellere yerleştirildi. 12 ev de yangında tamamen yandı. Evleri alevlerden zarar gören vatandaşlara yardım etmek için Türk Kızılay Adana Şubesi bölgeye sürekli gıda ve barınma yardımında bulundu. Kızılay dün ise yardım konvoyunda gıda ve giyim yardımının yanı sıra, kurulan ekiplerle mağdur olan vatandaşlara psikolojik destek de sağlamak için psikolog, sosyolog ve toplum bilimcileri ekledi. Köyleri tek tek gezen bu ekip köylülere psikoterapi yaptı.

Yangın sırasında üç çocuğuyla birlikte arabanın içinde olduğunu ve bir süre alevlerden dolayı araçtan çıkamadıklarını dile getiren Elif Azmaz, kendilerine desteğe gelen Kızılay ekiplerine teşekkür ettiğini, yaşadıkları acının tarifi olmadığını kaydetti. O anları anlatan Aymaz, "Ateşin içinden nasıl çıktık bilmiyorum. Arabanın içinde kaldık yanacağız sandık. Çok şükür çocuklarımıza, canımıza bir şey olmadı. Biz alevlerin içinden nasıl kaçtık bilmiyoruz. Biz kaçtık, alev arkamızdan geldi. Biz bunu gördük kimse bunu görmesin. Allah sizlerden razı olsun. Büyük bir acı bu" diye ağladı.

Yangının çıktığı ilk günden itibaren buradaki vatandaşlara destek olmak amacıyla bölgeye gidip geldiklerini kaydeden Türk Kızılayı Adana Şubesi Başkanı Ramazan Saygılı ise gıda, giyim gibi desteklerin yanı sıra mağdur olan yetişkin ve çocukların psikolojik desteğe de ihtiyaç duyduklarını belirtti. Ekip olarak burada her hanenin kapısını çalıp insanları dinleyeceklerini ifade eden Saygılı, "Her fırsatta yanlarındayız. Moral motivasyon sağlayarak yaralarına merhem olmak için uğraşıyoruz. Millet olduğumuzu anlamak adına bunu yapıyoruz. Buradaki insanlar Torosların zirvesi gibi dimdik duracaklar, pes etmediler. Bu imtihan sonrası yaralar sarılacak. Kızılay bu kez gıda ve barınmanın yanı sıra psikolojik destek sağlıyoruz. Psikolog, sosyolog ve toplum bilimci arkadaşlarımız vatandaşlarımızı dinleyip onlara terapi uyguluyor" dedi. - ADANA