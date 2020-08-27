Aracına aldığı müşterisinin kişisel eşyalarını çalan taksici tutuklandı.
Emniyet açıklamasına göre, 22 Ağustos Cumartesi günü Arnavutluk vatandaşı Endri Bahushi'nin kişisel eşyaları, bindiği 34 TKE 16 plakalı takside çalındı.
Bahushi'nin polis merkezine giderek şikayetçi olmasının ardından kamera kayıtlarından yankesiciliğin faili olduğu tespit edilen taksici H.S için gözaltı kararı çıkarıldı.
Taksici H.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 12:35 - Kaynak: AA
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