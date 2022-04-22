Son Dakika | Yanlış kan verdiği hastanın ölümüne sebep olduğu iddia edilen hemşireye 3 yıl 4 ay hapis - Son Dakika
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Son Dakika | Yanlış kan verdiği hastanın ölümüne sebep olduğu iddia edilen hemşireye 3 yıl 4 ay hapis

22.04.2022 18:06
Son Dakika | Yanlış kan verdiği hastanın ölümüne sebep olduğu iddia edilen hemşireye 3 yıl 4 ay hapis

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tedavi esnasında yanlış kan verdiği hastanın ölümüne sebep olduğu iddia edilen hemşire 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tedavi esnasında yanlış kan verdiği hastanın ölümüne sebep olduğu iddia edilen hemşire 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Elbistan 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık A.Ö. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık A.Ö, savunmasında 10 yılı aşkın süredir hemşirelik yaptığını, 50'ye yakın da kan nakli yaptığını söyledi.

Yoğun bakım sertifikası olmamasına rağmen personel yetersizliği nedeniyle hastanede yoğun bakımda çalıştığını anlatan A.Ö, "Hastanede kan verme işlemi şu şekilde yapılıyor. Doktor sistemden kan verileceğini belirtiyor. Bunun sonrasında hastadan kan örneği alınarak kan grubu belirleniyor. Hastanın grubuna uygun kan isteniyor. Daha sonra hastaya naklediliyor. Nakil işlemini ben yaptım. 10 dakika sonra hasta fenalaştı. Gerekli müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Böyle bir olay gerçekleştiği için üzgünüm." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın üzerine atılı suçu işlediğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, sanığı "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak, hemşirelik mesleğini gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği için 1 yıl 3 ay süreyle hemşirelik mesleğinden de menedilmesine karar verdi.

Olay

Elbistan Devlet Hastanesinde 27 Şubat 2020'de rahatsızlığı nedeniyle hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören 6 çocuk annesi Gülseren A'ya hemşire A.Ö tarafından kan verildi. Bir süre sonra rahatsızlanarak hayatını kaybeden Alkaya'nın çocukları annelerinin kan grubunun 0 Rh (+) olmasına rağmen A Rh (+) kan verildiğini, annelerinin bu sebepten dolayı hayatını kaybettiğini öne sürerek şikayetçi olmuştu.

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Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Yanlış kan verdiği hastanın ölümüne sebep olduğu iddia edilen hemşireye 3 yıl 4 ay hapis - Son Dakika


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