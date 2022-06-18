Son Dakika | Yanlış okula giden öğrenciyi, polisler 1 dakika kala sınava yetiştirdi - Son Dakika
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Son Dakika | Yanlış okula giden öğrenciyi, polisler 1 dakika kala sınava yetiştirdi

18.06.2022 15:27

Son dakika haberler... Yanlış okula giden öğrenciyi, polisler 1 dakika kala sınava yetiştirdi Sınava geç kalan öğrencinin imdadına polisler yetişti Edirne'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na geç kalan öğrencinin yardımına Yunus Timleri yetişti.

Yanlış okula giden öğrenciyi, polisler 1 dakika kala sınava yetiştirdi

Sınava geç kalan öğrencinin imdadına polisler yetişti

EDİRNE - Edirne'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na geç kalan öğrencinin yardımına Yunus Timleri yetişti. Zamanla yarışan polis ekipleri, öğrenciyi sınava yetiştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Edirne'de YKS öncesi yanlış okula giden bir öğrenciye polis ekiplerinden destek geldi. Polis ekipleri tarafından sınava 1 dakika kala yetiştirilen öğrenci, duygu dolu anlar yaşadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerinin duyarlı davranışı öğrenciyi sevindirdi. Koşar adımla okula giren öğrenci, polislere teşekkür etti.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Yanlış okula giden öğrenciyi, polisler 1 dakika kala sınava yetiştirdi - Son Dakika

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