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Son dakika... Yanmış valizde cesedi bulunan kişiyi bankadaki parası için öldürmüşler - Son Dakika

Son dakika... Yanmış valizde cesedi bulunan kişiyi bankadaki parası için öldürmüşler

06.02.2022 15:45
Son dakika... Yanmış valizde cesedi bulunan kişiyi bankadaki parası için öldürmüşler

Son dakika haber: İzmir'in Bornova ilçesinde yol kenarındaki yanmış valizde cesedi bulunan Metin Çetinkaya'nın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 3 zanlının, cinayeti maktulün bankadaki parası için işlediklerini itiraf ettikleri öğrenildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde yol kenarındaki yanmış valizde cesedi bulunan Metin Çetinkaya'nın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 3 zanlının, cinayeti maktulün bankadaki parası için işlediklerini itiraf ettikleri öğrenildi.

Çetinkaya'nın (40) öldürülmesiyle ilgili tutuklanan Velat Ç. (29), Hakan M. (34) ve Kübra T'nin (35) jandarmadaki çapraz sorgularında cinayeti ayrıntılarıyla anlattıkları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, servis şoförlüğü yapan ve bir süre önce arabasını satarak 100 bin lirayı bankaya yatıran Çetinkaya, daha önce tanıştığı Velat Ç'nin daveti üzerine evlerine giderek diğer zanlılarla alkol ve uyuşturucu aldı.

Bu sırada Kübra T'nin banka kartının şifresini öğrendiği Çetinkaya'yı Velat Ç. boğarak öldürdü. Cesedi koydukları valizi çevre yolunun kenarındaki yeşil alanda yakan zanlılar, olay yerinden kaçtı.

Çetinkaya'nın banka kartını alan şüpheliler, günlük limit nedeniyle hesaptan iki seferde 9 bin 500 bin lira çekti.

Ailesi ve iş yerindekilerin haber alamadığı Çetinkaya hakkında kayıp ihbarında bulunulduğu öğrenildi.

Zanlılardan V.Ç'nin hırsızlık ve uyuşturucu kullanma, Kübra T'nin de yağma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi.

Olay

Bornova'da 1 Şubat'ta çevre yolu Işıkkent yol ayrımı yakınında yangın olduğu ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, söndürülen valizden erkek cesedi çıkmıştı. DNA örneklerinin kayıp başvurusu bulunan kişilerin yakınlarından alınan numunelerle karşılaştırılması sonucu cesedin Metin Çetinkaya'ya ait olduğu belirlenmiş, gözaltına alınan 3 kişi dün tutuklanmıştı.

Son dakika... Yanmış valizde cesedi bulunan kişiyi bankadaki parası için öldürmüşler

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Metin Çetinkaya, Münir Karaloğlu, Uyuşturucu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Yanmış valizde cesedi bulunan kişiyi bankadaki parası için öldürmüşler - Son Dakika


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