Yapımları 2 buçuk ay sürdü, gerçeklerinden farkı bulunmuyor - Son Dakika

Yapımları 2 buçuk ay sürdü, gerçeklerinden farkı bulunmuyor

08.04.2021 11:01

Yapımları 2 buçuk ay sürdü, gerçeklerinden farkı bulunmuyor Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin ve öğrencilerinin yaptıkları 1 bölü 50 ölçeğindeki Divriği Ulu Camii ve Gökmedrese maketleri, görünümleriyle kendilerine hayran bırakıyor Öğrenciler ve öğretmenler, Divriği...

Yapımları 2 buçuk ay sürdü, gerçeklerinden farkı bulunmuyor

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin ve öğrencilerinin yaptıkları 1 bölü 50 ölçeğindeki Divriği Ulu Camii ve Gökmedrese maketleri, görünümleriyle kendilerine hayran bırakıyor

Öğrenciler ve öğretmenler, Divriği Ulu Camii'nde ortaya çıkan namaz kılan insan siluetini de makete yansıtmayı uzun uğraşlar sonrası başardı

SİVAS - Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin ve öğrencilerinin yaptıkları 1 bölü 50 ölçeğindeki Divriği Ulu Camii ve Gökmedrese maketleri, görünümleriyle kendilerine hayran bırakıyor. Öğrenciler ve öğretmenler, Divriği Ulu Camii'nde ortaya çıkan namaz kılan insan siluetini de makete yansıtmayı uzun uğraşlar sonrası başardı.

Sivas'ta yıllara meydan okuyan 778 yılık Divriği Ulu Camii ve 750 yıllık Gök Medrese ihtişamıyla görenleri büyülüyor. Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okulu'nda görevli 3 öğretmen ve 3 öğrenci, yaklaşık 2 buçuk aylık çalışmayla Divriği Ulu Cami'nin ve Gök Medrese'nin 1 bölü 50 ölçekte maketini yaptılar. Öğretmenler ve öğrenciler, en ince ayrıntısına kadar gerçeğine benzettikleri maketleri yaparken 3 boyutlu yazıcı ve CNC tezgahını kullandılar. Öğretmenler ve öğrenciler, maketleri yaparken ünü ülke sınırlarını aşan Divriği Ulu Camii'nin Cennet kapısında ve batı kapısında ortaya çıkan namaz kılan insan siluetlerini de uzun uğraşlar sonrası çalışmalarına yansıtmayı başardılar.

"2 buçuk ay gece, gündüz çalıştık"

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli öğretmen Yakup Yıldızeli, namaz kılan insan siluetini oluşturmak için arşiv belgelerden faydalandıklarını belirterek, "Divriği Ulu Camii ve Gök Medreseyi yapabilmek için 2 buçuk ay gibi bir süre kullandık. Bu süre zarfında aynı anda 3 tane bilgisayarla çalışmak durumunda kaldık. 2 tane CNC tezgahı, 2 tane 3 boyutlu yazıcı kullanmak üzere yapmış olduğumuz çalışmaları bir bütün haline getirerek ve ölçeğine uygun bir vaziyette yerine getirdik. Mevcut çalışmalarımız Divriği Ulu Camii ve Gök Medreseyi yaklaşık 1 bölü 50 oranında küçülterek bir düzenleme yaptık. 3 boyutlu programlarda mevcut parçalarını çizdik ve oluşturduk. Namaz kılan siluetleri oluşturabilmek için mevcut bazı arşivlerden faydalandık. Vakıflar Müdürlüğüne gittik orda ki projeleri gördük inceledik. Benimle birlikte 2 tane öğretmen arkadaşım ve 3 tane öğrencimiz vardı bunu yaparken. Saat 11-12'lere kadar çalıştık. Ben şöyle söyleyeyim 2 buçuk ay kadar gece gündüz çalıştık ama bunun uzun bir süresini bu siluetleri oluşturmak aldı. Görenler ülkemiz bazında düşündüğümüzde benzer örneklerini görmedikleri için hayran kaldıklarını söyleyebilirim. Bu çalışmanın bir örneği Türkiye çapında yok tek örneği okulumuz Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapıldı diyebilirim" dedi.

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Recai Gülez, öğrencilere teorik eğitim yanında saha eğitimleri de verdiklerini ifade ederek, "Biz burada öğrencilere teorik bilginin yanında bu bilgiyi sahada uygulama imkanı sağlıyoruz. Teorik bilginin tek başına bir anlamı yok. Bunu CNC cihazlarla ve katmanlı imalat teknolojisiyle hayata geçirdiklerinde çocuklar bu okuldan mezun olduklarında neler yapabileceklerinin daha çok farkında oluyorlar. Biraz önce gördük iki tane güzel tarihi eser, tabi bu eserleri hayata geçirenlerin yanında bizim emeklerimizin çok bir lafı olmaz ama yapılan eser gerçekten detay işlemeleriyle Türkiye'de tek olması açısından örnek bir eser. Ben emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öğrencilerden Anıl Sire, maketlerin eserlere birebir benzediğini söyleyerek, "Daha önce Divriği Ulu Cami'ye gitmedim. Burada bire bir gördüm, fotoğraftakilerin aynısı gibi olduğu için hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Hocalarımın emeğine sağlık çok uzun zamanlar harcadılar bunu yapmak için" dedi.

Tarihi eserlerin birebir benzerlerini 3 boyutlu yazıcıyla tasarladığını anlatan Burak Eyce isimli öğrenci de, "Makine Teknolojisi bölümünde hocalarımızla birlikte CNC makinelerinde yapmış olduğumuz Divriği Ulu Cami'yi gidip gördük bire bir aynısını tasarladık" şeklinde konuştu.

Yapımları 2 buçuk ay sürdü, gerçeklerinden farkı bulunmuyor
Yapımları 2 buçuk ay sürdü, gerçeklerinden farkı bulunmuyor
Yapımları 2 buçuk ay sürdü, gerçeklerinden farkı bulunmuyor
Yapımları 2 buçuk ay sürdü, gerçeklerinden farkı bulunmuyor
Yapımları 2 buçuk ay sürdü, gerçeklerinden farkı bulunmuyor
Yapımları 2 buçuk ay sürdü, gerçeklerinden farkı bulunmuyor
Yapımları 2 buçuk ay sürdü, gerçeklerinden farkı bulunmuyor

Anadolu Lisesi, Ulu Camii, Divriği, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yapımları 2 buçuk ay sürdü, gerçeklerinden farkı bulunmuyor - Son Dakika


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