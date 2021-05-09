Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1 kişinin yaralandığı kazanın ardından taraflar arasında haklılık tartışması yaşandı. Uzun süre kendilerinin haklı olduğunu iddia ederek ağız dalaşına giren kazazede ve yakınlarını trafik polisleri güçlükle sakinleştirdi.

Kaza, Sorgun Mahallesi 8085. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Side istikametinden Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Nurullah Yaşar'ın kullandığı 07 LOT 47 plakalı otomobil, çevreyolu istikametine döndüğü sırada Sorgun Bulvarı istikametinden Side istikametine gitmekte olan Havva Ülkü Metin'in kullandığı 07 LS 077 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan Havva Ülkü Metin, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazanın ardından diğer araç sürücüsüyle yaralanan sürücünün yakınları arısında haklılık tartışması yaşandı. Kazayı duyarak olay yerine gelen Havva Ülkü Metin'in eşi ve oğlu ile diğer aracın sürücüsü Nurullah Yaşar arasında 'sen suçlusun, ben haklıyım' şeklinde başlayan ve birbirlerinin üzerine yürümeye kadar varan tartışma, trafik ekiplerinin tarafları sert bir şekilde uyarması ile son buldu. Tarafların sürekli ağız dalaşında olması trafik ekiplerinin de zaman zaman sinirlenmesine neden oldu.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Havva Ülkü Metin'in sağlık durumunun iyi olduğu, özel hastanede yapılan kontrolünün ardından taburcu edildiği bildirildi. - ANTALYA