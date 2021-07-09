Son dakika haberi: YARALI BAYKUŞA JANDARMA SAHİP ÇIKTI - Son Dakika

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde jandarmanın yol kenarında bulduğu 'kukumav' cinsi baykuş, tedavisinin ardından Akhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Akhisar İlçe jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kayalıoğlu Mahallesi'nde devriye görevi sırasında yol kenarında yaralı baykuş buldu. Kanadından yaralı olduğu için uçamayan 'kukumav' cinsi baykuş, veterinere götürüldü. Burada tedavisi yapılan baykuş, doğal ortamına bırakılmak üzere Akhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.