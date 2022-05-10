Son dakika... YARALI BULUNAN AKBABA KORUMAYA ALINDI - Son Dakika
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Son dakika... YARALI BULUNAN AKBABA KORUMAYA ALINDI

10.05.2022 14:56

Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde ilçe kırsalında yaralı halde bulunan akbaba koruma altına alındı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde ilçe kırsalında yaralı halde bulunan akbaba koruma altına alındı.

Katırkuyu Mahallesi'nde yaşayan Bekir Kahraman yol kenarında bulduğu yaralı akbabayı ilçe merkezine getirdi. Karaman tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen akbaba tedaviye alındı.

Nesli tükenme riski ile karşı karşıya olduğu belirtilen akbabanın tedavisinin ardından doğaya salıncağı belirtildi.

Son dakika... YARALI BULUNAN AKBABA KORUMAYA ALINDI
Son dakika... YARALI BULUNAN AKBABA KORUMAYA ALINDI
Son dakika... YARALI BULUNAN AKBABA KORUMAYA ALINDI
Son dakika... YARALI BULUNAN AKBABA KORUMAYA ALINDI

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Siverek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... YARALI BULUNAN AKBABA KORUMAYA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... YARALI BULUNAN AKBABA KORUMAYA ALINDI - Son Dakika
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