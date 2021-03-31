Son dakika... Yaralı karacayı jandarma devriyesi buldu - Son Dakika

Edinilen bilgilere göre, Tirebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün gece yarısı icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, Tirebolu İlçesi Şirinköy mevkiinde yaralı karacayı yol kenarında buldu. Jandarma ekipleri buldukları yaralı karacayı jandarma aracıyla Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirerek teslim etti. Yaralı karacanın tedavisinin yapılarak koruma altına alındığı öğrenildi. - GİRESUN

Giresun 'un Tirebolu ilçesinde jandarma devriye ekipleri buldukları yaralı karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

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