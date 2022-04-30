Son dakika... Yaralıya plaj şemsiyeli koruma - Son Dakika
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Son dakika... Yaralıya plaj şemsiyeli koruma

30.04.2022 15:03
Son dakika... Yaralıya plaj şemsiyeli koruma

Son dakika gündem haberi: ANTALYA'da minibüsle çarpışan, ardından da park halindeki otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü C.S. ile yanındaki Ş.S. yaralandı.

ANTALYA'da minibüsle çarpışan, ardından da park halindeki otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü C.S. ile yanındaki Ş.S. yaralandı. Çevredeki bir kadın, yaralı Ş.S.'ye sıcaktan etkilenmemesi için sağlık ekipleri gelinceye kadar plaj şemsiyesi tuttu.

Kaza saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Andızlı Mezarlığı girişinde meydana geldi. Zekai E. idaresindeki 20 ZH 107 plakalı minibüs ile aynı yöne giden C.S.'nin kullandığı 60 DE 110 plakalı motosiklet çarpıştı. C.S.'nin kontrolünü kaybettiği motosiklet yolun sağında park halinde bulunan otomobile arkadan çarptı. Kazada C.S. ile yanındaki Ş.S. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. C.S. ile Ş.S.'ye mezarlık önünde bulunan vatandaşlar yardım etti. Bir kadın, sıcaktan etkilenmemesi için plaj şemsiyesiyle yaralı Ş.S.'nin başında bekledi. Yaralılar, gelen ambulanslarla hastaneye götürüldü.


Son dakika... Yaralıya plaj şemsiyeli koruma
Son dakika... Yaralıya plaj şemsiyeli koruma
Son dakika... Yaralıya plaj şemsiyeli koruma
Son dakika... Yaralıya plaj şemsiyeli koruma
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Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Yaralıya plaj şemsiyeli koruma - Son Dakika


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