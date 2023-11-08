Son Dakika: Yargıtay, Anayasa Mahkemesi hakkında suç duyurusunda bulundu

Türkiye'nin hukuk tarihinde bir ilk yaşandı. Gezi Davası'nda tutuklandıktan sonra TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Avukat Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi suç duyurusunda bulundu.

"AYM KESİNLEŞMİŞ KARARI DİKKATE ALMADI"

Suç duyurusunun gerekçesi de belli oldu. Can Atalay hakkında hak ihlali olduğunu belirten Anayasa Mahkemesi'nin kısa kararını İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Can Atalay'ın avukatları ise tahliye başvurusu yaptı. Talepleri değerlendiren Yargıtay, hak ihlali kararında Anayasa Mahkemesi'nin, Daire'nin infazı kabil ve kesinleşmiş kararını dikkate almaksızın inceleme yaptığını vurguladı.

HAK İHLALİ KARARINA UYULMAMASINA HÜKMETTİ

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin Şerafettin Can Atalay'ın bireysel başvurusu hakkında 25 Eylül 2023 tarihli ihlal kararına hukuki değer ve geçerlilik olmadığını belirtti. Yargıtay, Anayasa'nın 153. maddesi kapsamında uygulanması gereken bir karar bulunmadığını Şerafettin Can Atalay hakkında verilen mahkumiyet kararının temyizi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucu 28 Eylül'de karar verilerek onandığını kaydetti. Yargıtay, AYM'nin söz konusu "hak ihlali" kararına uyulmamasına karar verdi.

"AYM ÜYELERİ YETKİ SINIRLARINI AŞTI"

Son olarak, Anayasa hükümlerini ihlal eden ve kendisine verilen yetki sınırlarını yasal olmayacak şekilde aşarak hak ihlalinin kabulü yönünde oy kullanan ilgili Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Can Atalay

MİLLETVEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN TBMM'YE BİLDİRİM GÖNDERİLDİ

Ayrıca, Şerafettin Can Atalay hakkındaki mahkumiyet hükmünün onanması ile hükümlü sıfatını kazandığı, Anayasa'ya göre milletvekilliğinin düşmesi sebeplerinden biri olarak 'kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinin' düzenlenmiş olduğunu, Anayasa'nın 76. maddesinde sayılan milletvekilliği ile bağdaşmayan suçlardan kurulan mahkumiyet hükmünün milletvekilliğini düşüreceğini belirterek, Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda inceleme yetkisinin de bulunmadığına dikkat çekerek, hükümlü Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik işlemlere başlanması için kararın bir örneğinin TBMM Başkanlığı'na gönderilmesine karar verdi.