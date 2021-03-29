Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Şule Çet davasında bozma istedi - Son Dakika

23 yaşındaki Şule Çet'in Ankara'da bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili olan dava, 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü.

Çet'in yaşamını yitirdiği esnada yanında olan Çağatay Aksu ve Berk Akand davada sanık olarak yargılanmıştı.

YARGITAY, AKAND'IN YENİDEN YARGILANMASINI İSTEDİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yargılama sonucunda toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası alan sanık Berk Akand'a verilen cezayı az buldu. Akand'ın asli fail olduğu vurgulandı ve hapis cezalarında verilen indirimlerin iptal edilerek yeniden yargılanması istendi.

KARAR, DURUŞMA YAPILARAK GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Çet'in ailesinin itirazı üzerine alınan kararda, ailenin argümanlarına ve Adli Tıp Kurumu ile hastane raporlarına da yer verildi.

Yargıtay'ın talebi, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından incelenecek ve karar yeniden duruşma yapılarak gözden geçirilecek.

SANIK AKSU'NUN CEZASI MÜEBBET HAPSE ÇEVRİLMİŞTİ

Sanık Aksu, "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla cinayet" suçundan önce ağırlatılmış müebbet cezası almıştı. Ceza, indirim hükümleri uygulanarak müebbet hapse çevrilmişti.

Aksu, aynı zamanda "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından da 12 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Sanık Berk Akand'a ise "cinayete yardım" suçundan 12 yıl 6 ay, "cinsel saldırıya yardım" suçundan 5 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.