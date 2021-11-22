Üye Girişi
Son Dakika | Yargıtay'dan down sendromlu çocukların ailelerini yakından ilgilendiren karar - Son Dakika

Son Dakika | Yargıtay'dan down sendromlu çocukların ailelerini yakından ilgilendiren karar

22.11.2021 09:36
Son Dakika | Yargıtay'dan down sendromlu çocukların ailelerini yakından ilgilendiren karar

Son dakika gündem haberine göre Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, down sendromunun anne karnında tespit edilmesi için gerekli testlerin ardından hekim tarafından ileri tetkiklerin yapılmaması ve ailenin bilgilendirilmemesi halinde, 'hekimin aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmediği' kanısına vararak tazminat hakkının...

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, down sendromunun anne karnında tespit edilmesi için gerekli testlerin ardından hekim tarafından ileri tetkiklerin yapılmaması ve ailenin bilgilendirilmemesi halinde, 'hekimin aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmediği' kanısına vararak tazminat hakkının olduğuna hükmetti.

Anne karnında yüksek kesinlik oranıyla tespit edilebilen genetik anomalilerden biri olan down sendromu; İkili Tarama, Üçlü Tarama gibi klasik testler akabinde Amniyosentez ve Nifty gibi ileri tetkikler sonucunda belirlenebiliyor. Sorumlu hekimin ilk testleri yapması ve çıkan sonuçlar neticesinde ileri tetkiklerin gerekliliğine dair karar vermesi gerekiyor. Hekimin, ilk testlerde Down Sendromu ihtimalinin düşük olduğu ve ileri tetkiklerin yapılmasına gerek olmadığı yönünde görüş belirttiği takdirde, konu hakkında aileyi aydınlatması ve onay alması gerekiyor. Mağduriyet yaşayan ailelerin başvurusu üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi konu hakkında bir karar verdi. Karara, rutin testler dışında ileri tetkikleri yapmayan ve yapmayacağına dair aileyi bilgilendirmeyen hekimin 'aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmediği' nedeniyle ailenin tazminat hakkının bulunduğuna hükmedildi.

"ANNE, İLERİ TANI TESTLERİ YAPILMAMASINDAN KAYNAKLI ÇOCUĞUNUN DOWN SENDROMLU OLDUĞUNU BİR ŞOK HALİNDE ÖĞRENİYOR"

Eskişehir'de bir ailenin, konu hakkında açtığı tazminat davasında avukatlığını yürüten Av. Dr. Ali Önal, Yargıtay'ın verdiği kararla ilgili açıklamalarda bulundu. Önal, "Yargıtay 11. Hukuk Dairesi yakın zamanda bir karar verdi. Özellikle genetik hastalığı olan çocukların anne karnında tespit edilmesinin mümkün olduğu belirtildi. Anne karnında 10-20'nci hafta arasında yapılması gereken bir test var. İkili Tarama, Üçlü Tarama testleri; hatta ileri tetkik testleri olarak bilinen, anne karnından amniyosentez sıvısının alınması ve hatta özel şirketlerin yapmış olduğu Nifty testi gibi testler var. Bu testler Down Sendromunun tespitinde yüzde 99 oranında kesinlik veriyor. Anneler gebe olarak hekime gittiklerinde, hekimler tarama testlerini yaptıklarında oranların düşük olmasına istinaden bu testleri yeterli görüyorlar ve ileri tanı testleri yapmıyorlar. Bu testler her ne kadar yeterli görülmüş olsa da anne, ileri tanı testleri yapılmamasından kaynaklı olarak gebeliği sonrasında çocuğunun Down Sendromlu olduğunu bir şok halinde öğreniyor. Dolayısıyla çocuğun burada genetik farklılıktan kaynaklı bir engel durumu oluyor. Yargıtay'a göre hekim her ne kadar bu testleri yapmış olsa da testlerin ne kadar yeterli olduğunu, çocuğun Down Sendromu olup olmadığı noktasında 'hekimin aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmediğini' belirterek, hekimin sigorta şirketinden aile lehine bir tazminat yükümlülüğüne dair bir karar verdi" diye konuştu.

"KARAR ÜZERİNE AİLELER HAREKETE GEÇTİ"

Genetik farklılığa sahip çocukların ailelerinin Yargıtay kararı üzerine harekete geçtiklerini aktaran Önal, "Karar üzerine aileler harekete geçti. Genetik farklılığı olan çocukların aileleri bu tazminat hakkından faydalanmak için harekete geçtiler. Burada aileler öncelikle hasta raporlarını, tetkik sonuçlarını almaları gerekiyor. Hekim bu testleri yapmış mı ve testleri yaparken tüm ileri tanı testlerini yapmış mı ona bakılması gerekiyor. Eğer yapılmadıysa, yapılmadığına dair aileye bir onam formu verildiyse o zaman hekimin kusuru yoktur. Ancak Yargıtay'a göre Avrupa Biyotıp Sözleşmesi, Nüfus Hizmetleri Kanunu'na göre hekimin ileri tanı testlerini yapmaması noktasında aileyi aydınlatması, yeterli bir şekilde bilgilendirmenin yapıldığını ispat etmesi gerekiyor. Bu hem belirttiğim sözleşmeler ve kanunlar çerçevesinde hekimin yükümlülüğü hem de bu noktada ailenin aydınlanma ihtiyacının karşılanması demek. Yargıtay, bu şekilde gerekli aydınlatmayı yapmayan hekimin sigorta şirketine, özel hastaneye, eğer devlet hastanesiyse devlete; çocuğun maruz kaldığı engel oranında bir tazminat yüklüyor. Yargıtay, ayrıca ailenin uğramış olduğu manevi zararın da karşılanması noktasında tazminata hükmetti" dedi.

(Abdullah Güçlü - Aydın Sarıoğlu/ İHA)

Son Dakika | Yargıtay'dan down sendromlu çocukların ailelerini yakından ilgilendiren karar

Down Sendromu, Yargıtay, Genetik, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Yargıtay'dan down sendromlu çocukların ailelerini yakından ilgilendiren karar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İki ay önce boşanmışlardı! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra iş ortaklıklarını da sonlandırdı 11:16 İki ay önce boşanmışlardı! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra iş ortaklıklarını da sonlandırdı Usta hakemler aynı görüşte birleşti: Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal 11:13 Usta hakemler aynı görüşte birleşti: Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı 11:12 İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı
Dört kulaklı kedi Midas adına sahte hesaplar açıldı! Sahipleri tedirgin! 11:09 Dört kulaklı kedi Midas adına sahte hesaplar açıldı! Sahipleri tedirgin! Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun 10:51 Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi Balıkesir'de gizemli cisim yanarak yere düştü 10:26 Balıkesir'de gizemli cisim yanarak yere düştü
TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız 10:19 TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti 09:30 Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti

Son Dakika Haberleri
11:16 İki ay önce boşanmışlardı! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra iş ortaklıklarını da sonlandırdı
11:12 Son Dakika! Altının gram fiyatı 663 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:11 İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı
11:11 Fenerbahçe'nin attığı son golle birlikte yaşlı adam bir anda yere yığıldı
11:08 Dört kulaklı kedi Midas adına sahte hesaplar açıldı! Sahipleri tedirgin!
11:05 Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki gelişmeler
11:03 Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek: Kılıçdaroğlu'nun hayal ettiği helalleşme yolculuğu, Türkiye'yi harama bulaştırma yolculuğudur
11:02 Müslüme'nin cansız bedenini bulan çoban konuştu: Şalvarı ve ayakkabıları başka yerdeydi
10:56 Netflix'in Türkiye ekonomisine katkısı 582 milyon TL olarak açıklandı
10:50 Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi
Eşinin cinnet getirip intihar ettiğini söylemişti! Gerçeği ifadesinde itiraf etti Eşinin cinnet getirip intihar ettiğini söylemişti! Gerçeği ifadesinde itiraf etti         
11:21
Kanuni'nin askerlerine yedirdiği Konya'nın küflü peyniri, doğal antibiyotik gibi! Kanuni'nin askerlerine yedirdiği Konya'nın küflü peyniri, doğal antibiyotik gibi!         
11:14
Fenerbahçe'nin attığı son golle birlikte yaşlı adam bir anda yere yığıldı Fenerbahçe'nin attığı son golle birlikte yaşlı adam bir anda yere yığıldı         
11:12
Son Dakika! Altının gram fiyatı 663 lira seviyesinden alıcı buluyor Son Dakika! Altının gram fiyatı 663 lira seviyesinden alıcı buluyor         
11:12
Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki gelişmeler Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki gelişmeler         
11:05
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi         
07:54
Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı         
07:53
Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi         
07:43
Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı         
07:40
Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor         
15:01
AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 11:25:19. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Yargıtay'dan down sendromlu çocukların ailelerini yakından ilgilendiren karar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement