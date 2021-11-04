Üye Girişi
Yargıtay, enstrümandaki "metal sap" davasında "faydalı model" sahibini haklı buldu - Son Dakika

Yargıtay, enstrümandaki "metal sap" davasında "faydalı model" sahibini haklı buldu

04.11.2021 11:06

İzmirli enstrüman yapımcısı ve elektrik mühendisi Yavuz Gül, bağlama, tambur ve mucidi olduğu divane sazı için ürettiği ve "faydalı model" belgesi aldığı "metal profil sap" buluşunun taklit edilmesi üzerine başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.

İzmirli enstrüman yapımcısı ve elektrik mühendisi Yavuz Gül, bağlama, tambur ve mucidi olduğu divane sazı için ürettiği ve "faydalı model" belgesi aldığı "metal profil sap" buluşunun taklit edilmesi üzerine başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.

Elektrik mühendisi Yavuz Gül, usta sanatçı Orhan Gencebay'ın teşvikiyle enstrümanlar konusunda çalışma yapmaya başladı. İzmir'de 2006'da atölye kuran Gül, elektrik mühendisliğinin yanı sıra müzisyen Şenol Sesiz ile mucidi olduğu divane sazı başta olmak üzere bağlama, lavta gibi enstrümanları üretmeye başladı.

Bağlama çalanların "sap atma" olarak nitelendirdiği, nem ve diğer faktörlerin etkisiyle sapta oluşan bozulmaya karşı çözüm arayışına giren Gül, metal profil malzemeden hazırlanan sapın tekneye sabitlenmesi ve sapın üzerinin ahşapla kaplanması şeklinde tanımlanabilecek bir çözüm geliştirdi. Sapta alüminyum malzeme kullanan Gül, 2008'de Türk Patent Kurumundan "faydalı model" belgesi aldı.

İzmir'de başka bir bağlama yapımcısı tarafından buluşunun taklit edildiğini ve internet ortamında reklamının yapıldığını belirleyen Gül, 2014'te yargıya başvurdu.

Davalı taraf, davacının aldığı faydalı model belgesinin yenilik ve ayırt edicilik unsurları taşımadığını, sapta metal kullanımının gitarda da olduğunu öne sürdü.

Yerel mahkeme ve istinafta Yavuz Gül'ün aleyhine sonuçlanan dava, Yargıtay 11. Hukuk Dairesine taşındı.

Yargıtayda duruşma talebi kabul edilen ve duruşmaya buluşunun yanı sıra gitar saplarını da götüren Gül, bulduğu sap sisteminin yeni ve faydalı model olduğunu savundu.

Bilirkişi raporunda yer alan, "telli çalgılarda metal kullanımının yeni olmadığı ancak Gül'ün uyguladığı kaplanmış metal sap uygulamasına daha önce hiç rastlanmadığı" yönündeki ifadeye kararında dikkati çeken Yargıtay, Yavuz Gül'ü haklı buldu.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, Gül'ün buluşunu tescil ederek, davalının 1000 lira maddi, 6 bin lira manevi tazminat ödemesini karara bağladı.

"Bunu kullanmak isteyenler beni arayabilir"

Yavuz Gül, AA muhabirine, buluşunun yargı tarafından da tescil edilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Frankfurt Müzik Fuarını yıllardır takip ettiğini aktaran Gül, burada çalgı yapımcılarının yaptıkları yenilikleri gördüğünde bağlama ve diğer uzun saplı telli çalgılar için bu modeli geliştirdiğini aktardı.

Yargı sürecinde üniversiteler ve uzmanların verdiği bilirkişi raporlarına itirazları olduğunu anlatan Gül, "Bu raporlarda sanki böyle bir problem yokmuş, herkes bunu kullanıyormuş gibi ifadeler de vardı. Ancak bütün tezlerini çürüttüm. Çalgı yapımı tamamen fiziksel bir olay. Yüksek matematik ve kinetik bilginiz varsa bunu tasavvur edebilirsiniz." diye konuştu.

Bağlamada son döneme kadar çok can alıcı değişiklikler yapılmadığını vurgulayan Gül, "Bağlamada yenilik genelde süslemeyle ilgiliydi. Ancak yaptığınız yenilikle sesine ve enstrümanın ergonomisine etki etmeniz gerekir." dedi.

Faydalı modellerde patent yasalarının 10 yıl koruma verdiğini aktaran Gül, "Patent sistemi, size bir ödül gibi bu 10 yılı verir. Bu süre dolduktan sonra topluma bu mal olur. Zaten teknoloji de böyle gelişmiştir. Mars'a gidiliyor böyle gidiliyor. Süre geçtikten sonra isteyen herkes yapabilir. Ben de destek çıkarım. İzleyen yapımcılar beni arayıp, yapmak istiyorum derlerse ben onlara gönülden destek veririm. Çünkü hakikaten faydalı, ömrüne etki eden bir buluş." ifadelerini kullandı.

"Hukukumuzda enstrümana ilişkin açılmış ilk dava"

Kendisi de bağlama sanatçısı olan avukat Salih Nazım Peker, Türkiye'de enstrüman yapımcılarının buluşlarının patentini almayı çoğu zaman ihmal ettiğini belirtti.

Yavuz Gül'ün ise faydalı model belgesi aldığını ve 2014 yılından bu yana süren hukuk mücadelesini de kazandığını aktaran Peker, şöyle konuştu:

"Yerel mahkemede kaybetmiştik. Ancak davamıza, icada çok inanıyorduk. İlk derece mahkemesinde anlatamadık ama Yargıtayda harika bir heyetle karşılaştık. Yargıtayda duruşmalı görülmesini kabul etti ve Yavuz Bey orada, teknesinin içindeki bağlantı elemanlarını, çalışma prensibini anlattı. Harika bir duruşma oldu. Ben duruşmada 11. Daire heyetinin gözlerinde hem heyecanı, merakı ve 'biz bu olayı anladık bir icat var hukuken korunması gereken bir hak ve menfaat var' düşüncesini gördüm. Duruşmanın sonunda da Yavuz Bey'e 'Bu iş bitti' dedim çok şükür hukuki mücadeleyi kazandık."

Cumhuriyetin ilk yıllarında cümbüş sazına ilişkin tartışmaların olduğunu kaydeden Peker, "Cümbüş sazı konusunda dava açılmış mı bilmiyorum. Ben mevzuatta bulamadım. Dava olsa bile o dönemki ticaret hukukuna dayalı bir dava olabilirdi, bize emsal olabilecek bir dava olamazdı. Çağdaş fikri ve sınai haklar hukukumuzda, müzik enstrümanına ilişkin ilk dava olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Yargıtay, enstrümandaki metal sap davasında faydalı model sahibini haklı buldu
Yargıtay, enstrümandaki metal sap davasında faydalı model sahibini haklı buldu
Yargıtay, enstrümandaki metal sap davasında faydalı model sahibini haklı buldu
Yargıtay, enstrümandaki metal sap davasında faydalı model sahibini haklı buldu
Yargıtay, enstrümandaki metal sap davasında faydalı model sahibini haklı buldu

Yavuz Gül, Bağlama, Hukuk, Metal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yargıtay, enstrümandaki 'metal sap' davasında 'faydalı model' sahibini haklı buldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark uçurum 11:14 Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark uçurum İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu 10:58 İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz 10:50 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz
Ruggs, genç kadının feci şekilde can vermesine neden oldu 10:43 Ruggs, genç kadının feci şekilde can vermesine neden oldu 10:34 "Karım beni aldatıyordu" diyen katil koca, delil olarak gösterdiği mesajları aslında kendisi atmış Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor 10:32 Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı 10:27 MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor 10:13 Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor

Son Dakika Haberleri
10:58 İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu
10:45 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi
10:43 Ruggs, genç kadının feci şekilde can vermesine neden oldu
10:39 Moody's, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti
10:33 Son Dakika: Dolar 9,69'dan işlem görüyor
10:32 Başak Demirtaş'tan ekonomi yorumu: Paramızın değeri yüzde 300 azaldı
10:32 Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor
10:29 Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki
10:26 MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı
10:24 Kim Jong-un ülkede, ailesine ait bütün fotoğrafları kaldırtıyor
Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son dakika olayları Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son dakika olayları         
11:29
Aşıya karşı fikri değişti mi? Karantinadaki Fatih Erbakan geri adım atmadı: Söylediklerimizin arkasındayız Aşıya karşı fikri değişti mi? Karantinadaki Fatih Erbakan geri adım atmadı: Söylediklerimizin arkasındayız         
10:59
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: Ankette 2 soru yönelttik, AK Parti dışında umut görülen bir parti yok OPTİMAR Başkanı Daşdemir: Ankette 2 soru yönelttik, AK Parti dışında umut görülen bir parti yok         
10:57
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Karantinada olması gereken kişi, borç vermeyen amcasının oğluna keserle saldırdı Karantinada olması gereken kişi, borç vermeyen amcasının oğluna keserle saldırdı         
10:35
Akılalmaz dolandırıcılık! Araç kiralayıp parasını yatırdı, sadece fotoğraf alabildi Akılalmaz dolandırıcılık! Araç kiralayıp parasını yatırdı, sadece fotoğraf alabildi         
10:33
Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki         
10:30
Vicdansızlığın böylesi! Sahte savcı, yaşlı çiftin 400 bin TL'sini dolandırdı Vicdansızlığın böylesi! Sahte savcı, yaşlı çiftin 400 bin TL'sini dolandırdı         
10:14
Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Kadınlar ortalığı birbirine kattı, çocuklar ağladı Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Kadınlar ortalığı birbirine kattı, çocuklar ağladı         
10:00
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği         
09:15
Twitch'te güvenlik krizi devam ediyor! Ünlü yayıncıların tüm bilgileri canlı yayında ifşa edildi Twitch'te güvenlik krizi devam ediyor! Ünlü yayıncıların tüm bilgileri canlı yayında ifşa edildi         
02:34
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı         
16:31
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Kızının birçok kişiyle cinsel ilişkiye zorlandığını öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle cinsel ilişkiye zorlandığını öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 11:35:25. #1.13#
SON DAKİKA: Yargıtay, enstrümandaki "metal sap" davasında "faydalı model" sahibini haklı buldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement