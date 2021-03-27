Son dakika! Yargıtay, transfer vaadiyle futbolcuyu dolandıran sanık hakkındaki beraat kararını bozdu - Son Dakika

Yargıtay 15. Ceza Dairesi, bir futbolcuyu yurt dışındaki kulübe transfer vaadiyle dolandıran sanığın beraatine hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu.

İstanbul'da futbol hayatını sürdüren bir oyuncuyu arayan ve kendisini menajer olarak tanıtan kişi, yurt dışındaki bir kulübe transfer vaadinde bulunarak pasaport işlemleri için fotoğraf ve 4 bin 250 lira para talep etti. Futbolcu, istenen parayı buluştuğu kişiye teslim etti.

Daha sonra söz konusu kişiye uzun süre telefonla ulaşamayan futbolcu, şikayetçi oldu.

Davaya bakan İstanbul Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın beraatine hükmetti.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 15. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını bozdu.

Dairenin kararında, futbolcunun aradığı telefon numarasının sanığın annesinin üzerine kayıtlı olduğu belirtildi. Futbolcu ve sanık arasında yapılan görüşmelerin elde edilen kayıtlarla sabit olduğuna işaret edilen kararda, paranın, sanıkla yüz yüze yapılan görüşmede verildiği, müşteki futbolcunun da sanığı teşhis ettiği kaydedildi.

Suçun, sanık tarafından işlendiğinin sabit olduğu ifade edilen kararda, basit dolandırıcılık suçundan mahkumiyete hükmedilmesi gerekirken beraat kararı verilmesinin bozmayı gerektirdiği vurgulandı.