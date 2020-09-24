Son Dakika: Yargıtay'dan Mümtazer Türköne, Şahin Alpay ve Ali Bulaç hakkında karar - Son Dakika

Son Dakika: Yargıtay'dan Mümtazer Türköne, Şahin Alpay ve Ali Bulaç hakkında karar

Son dakika gündem haberi... YARGITAY 16'ncı Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi'nin yazarlarından tutuksuz sanıklar Şahin Alpay ve Ali Bulaç ile tutuklu sanık Mümtazer Türköne'ye 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan verilen hapis cezalarını 'eksik inceleme' nedeniyle bozdu.

Son Dakika: Yargıtay'dan Mümtazer Türköne, Şahin Alpay ve Ali Bulaç hakkında karar, System.String[]

YARGITAY 16'ncı Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi'nin yazarlarından tutuksuz sanıklar Şahin Alpay ve Ali Bulaç ile tutuklu sanık Mümtazer Türköne'ye 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan verilen hapis cezalarını 'eksik inceleme' nedeniyle bozdu.

Zaman Gazetesi eski yazarları hakkındaki davada İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Mümtazer Türköne ve tutuksuz yargılanan Şahin Alpay, Ali Bulaç 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan hapis cezası aldı. Kararın temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Mümtazer Türköne hakkındaki hükümleri 'eksik inceleme' nedeniyle bozdu.

Sanıkların eylemlerinin mevcut dosya durumuna göre 'örgüte yardım' suçunu oluşturduğu, dosyadaki eksik incelemeler tamamlandıktan sonra karar verilmesi gerektiği belirtildi. Tutuklu sanık Türköne'nin, tutuklu bulunduğu süre dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

Haber:  ANKARA,


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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 21:59 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Yargıtay'dan Mümtazer Türköne, Şahin Alpay ve Ali Bulaç hakkında karar - Son Dakika

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