Son Dakika | Yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son Dakika | Yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi yakalandı

18.03.2022 14:49
Son Dakika | Yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi yakalandı

Son dakika habere göre Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı bahis oynayan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Operasyon kapsamında Y.K., F.T., A.K. ve Y.G. isimli 4 şüpheli, bahis oynanan paralarla birlikte suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda 56 bin 175 TL, banka kartları, cep telefonları ve taşınabilir bellekler ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı yakalandı Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı yakalandı Dolandırıcılıktan aranması olan şüpheli yakalandı Dolandırıcılıktan aranması olan şüpheli yakalandı

Siber Suçlarla Mücadele, Eskişehir, Polis, Bahis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika


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