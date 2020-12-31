Son dakika! Aydın'da suç içerikli 302 web sitesine erişim engellendi - Son Dakika

Son dakika! Aydın'da suç içerikli 302 web sitesine erişim engellendi

31.12.2020 17:05
Son dakika! Aydın'da suç içerikli 302 web sitesine erişim engellendi, System.String[]

Son dakika haberler... Aydın'da jandarma tarafından suç içerikli yayın yaptığı tespit edilen 302 web sitesine erişim engeli sağlandı.

Aydın'da jandarma tarafından suç içerikli yayın yaptığı tespit edilen 302 web sitesine erişim engeli sağlandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, internet ortamında, herkese açık ve herhangi bir özel ağ geçidi kullanmadan ulaşılabilen kaynaklarda çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında yurtdışından yayın yapan ve erişime açık olduğu belirlenen 204 adet yasadışı bahis oynatılan web sitesi, 16 adet oltalama (Phishing) metodu ile dolandırıcılık yapmak amacıyla tasarlanmış web sitesi, 13 adet kimlik hırsızlığına yönelik zararlı yazılım ve uygulama içeren web sitesi, 69 adet fuhuş ve müstehcenlik içerikli web sitesi olmak üzere toplamda 302 adet suç içerikli web sitesi tespit edildi. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlarla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında, BTK ile gerekli koordine kurularak bu sitelere erişimin engellenmesi sağlandı. - AYDIN

Son dakika! Aydın'da suç içerikli 302 web sitesine erişim engellendi
Son dakika! Aydın'da suç içerikli 302 web sitesine erişim engellendi

Siber Suçlarla Mücadele, İl Jandarma Komutanlığı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Aydın'da suç içerikli 302 web sitesine erişim engellendi - Son Dakika


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