Son Dakika! Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı! Aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni de var - Son Dakika
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Son Dakika! Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı! Aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni de var

23.06.2022 08:59
Son Dakika! Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı! Aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni de var

Son dakika! Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ'cü 10 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'in de olduğu açıklandı.

Sınırlarımızda kaçak geçişleri engellemek için denetimler devam ederken son olarak Yunanistan'a yasa dışı yollar vasıtasıyla geçmek isteyen 10 kişi yakalandı.

10 KİŞİ YAKALANDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 10 kişinin 5'inin FETÖ'cü olduğu bilgisi yer aldı. Bu kişilerden birisininse FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu açıklandı.

ARALARINDA GÜLEN'İN YEĞENİ DE VAR

Bakanlığın duyurusunda, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi." denildi.

Son Dakika! Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı! Aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni de var
YORUMLAR
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 şüpheli yakalandı Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 şüpheli yakalandı MSB: 'Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. MSB: 'Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı! Aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni de var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı! Aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni de var - Son Dakika
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