Yasak kararı ile hamsi tüketimi azaldı balıkçılar vatandaşlara seslendi - Son Dakika

Yasak kararı ile hamsi tüketimi azaldı balıkçılar vatandaşlara seslendi

20.01.2021 16:27

Yasak kararı ile hamsi tüketimi azaldı balıkçılar vatandaşlara seslendi İstanbul'a taze hamsiler İğneada'dan geliyor İstanbul'dan tekneler ile yola çıkıp Karadeniz'e kıyısı olan Kırklareli Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde avlanan balıkçılar, tonlarca normal boyda hamsi yakaladı.

Yasak kararı ile hamsi tüketimi azaldı balıkçılar vatandaşlara seslendi

İstanbul'a taze hamsiler İğneada'dan geliyor

İSTANBUL - İstanbul'dan tekneler ile yola çıkıp Karadeniz'e kıyısı olan Kırklareli Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde avlanan balıkçılar, tonlarca normal boyda hamsi yakaladı. Balıkçılar yasak kararı ile hamsi tüketiminin azaldığını belirterek, vatandaşları tüketimin arttırılması konusunda tüketime davet etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İstanbul Boğazı'nın tamamında ve Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan, Gürcistan sınırına kadar olan karasularda hamsi avcılığının 28 Ocak'a kadar durdurulması üzerine balıkçılar, yasak bölge dışında kalan İğneada bölgesi açıklarında tonlarca hamsi avlandı. Yakalanan hamsiler Gürpınar Balık Hali'ne getirilerek buradan İstanbul'un birçok noktasına dağıtıldı. Balıkçılar ise vatandaşların yasak kararını yanlış anladığını belirterek hamsi tüketiminde azalma olduğunu belirtti. Balıkçılar, vatandaşlara pazarlarda bulunan hamsilerin taze hamsi olduğunu belirterek, hamsi tüketimine ağırlık verilmesi çağrısında bulundu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Mahmut Uçan, "Yasak olan kısım Karadeniz'den Hopa'da Şile'ye kadar yasak. Batı Karadeniz'de İğneada yakalanan hamsiler. Bunların yakalanması serbest. Halkımıza yanlış lanse edildi. En sağlıklı Omega 3 olan hamsi balığı yanlış bir cümle ile lanse edildiği için satışlarımız yüzde 80 azaldı. Herkesin en az haftada 2-3 defa balık yemesini tavsiye ediyoruz. İğneada tarafında Marmara'da ciddi bir bolluk var. Hamsinin kilosu şuan 15-20 lira arası. Bundan daha ucuzu olmaz. Yasakla ilgili bir sıkıntı yok. İğneada'da balık çok bol. Ama satışımız çok az. Karadeniz'deki ince balıkla bunun ilgisi yok. Bunun eti boyu uygun durumda. Halkımız bilinçli artık. Durumu biliyor. İğneada'da tutulan balık tutulmaya satışa uygun balık" sözlerine yer verdi.

Yasak kararı ile hamsi tüketimi azaldı balıkçılar vatandaşlara seslendi
Yasak kararı ile hamsi tüketimi azaldı balıkçılar vatandaşlara seslendi
Yasak kararı ile hamsi tüketimi azaldı balıkçılar vatandaşlara seslendi
Yasak kararı ile hamsi tüketimi azaldı balıkçılar vatandaşlara seslendi

İstanbul Boğazı, Kırklareli, Karadeniz, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yasak kararı ile hamsi tüketimi azaldı balıkçılar vatandaşlara seslendi - Son Dakika


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