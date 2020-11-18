Son dakika: Yasakların ardından Gaziantep'in tarihi yerleri durgunlaşmaya başladı - Son Dakika

Son dakika: Yasakların ardından Gaziantep'in tarihi yerleri durgunlaşmaya başladı

18.11.2020 22:14

Son dakika haberi... Yasakların ardından Gaziantep'in tarihi yerleri durgunlaşmaya başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yeni korona virüs tedbirlerini açıklamasından sonra Gaziantep'in tarihi yerleri boş kalmaya başladı.

Yasakların ardından Gaziantep'in tarihi yerleri durgunlaşmaya başladı

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yeni korona virüs tedbirlerini açıklamasından sonra Gaziantep'in tarihi yerleri boş kalmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde düzenlenen kabine toplantısı korona virüs ile mücadele konusunda yeni tedbirler alınmasına karar verdi. Alınan tedbirlerden en çok etkilenenler ise Gaziantep'in tarihi çarşı ve pazar esnafı oldu. İnsan sirkülasyonun her geçen gün azaldığını belirten tarihi çarşı ve pazar esnafları, turist ve yerlerdeki insan yoğunluğu azalmaya başladı.

"Eskiden çok kalabalıktı"

Gaziantep'in en önemli tarihi yerlerinden biri olan Bakırcılar Çarşısında bakır ürünler satan Zahide Ceylan, pandemiden önce çarşının çok kalabalık olduğunu ancak şimdi insanların hastalıktan dolayı dışarıya çıkmadığını belirterek, " Hastalık işlerimizi engelledi, turistlerimizi gelmesini engelledi, dışardan gelenlerimiz vardı şimdi gelemiyorlar. Eskiden bu çarşı çok kalabalıktı. Dışarıdan turistler gelirdi. Her yerde insan olurdu, kalabalıktan geçemezdin. Pandemiden dolayı turistler gelemiyor. Yeni tedbirler alındı artık hiç kimse gelmiyor. Bu nedenle de işlerimiz çok kötüleşti. Bugün daha siftah yapmadık. İşlerimiz çok kötü olmaya başladı. Bazen siftah yapmadan dükkanı kapatıp gittiğimiz oluyor. Dükkanlarımızın kirasını ödeyemiyoruz. İşlerimizin açılmasını istiyoruz. İnşallah hastalık biter ve dışardan turistler tekrar ülkemize gelir. İnşallah, işlerimiz açılır ve hastalık biter" diye konuştu.

Son dakika: Yasakların ardından Gaziantep'in tarihi yerleri durgunlaşmaya başladı
Son dakika: Yasakların ardından Gaziantep'in tarihi yerleri durgunlaşmaya başladı
Son dakika: Yasakların ardından Gaziantep'in tarihi yerleri durgunlaşmaya başladı
Son dakika: Yasakların ardından Gaziantep'in tarihi yerleri durgunlaşmaya başladı

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Yasakların ardından Gaziantep'in tarihi yerleri durgunlaşmaya başladı - Son Dakika


Son Dakika

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