Üye Girişi
Son Dakika | Yasaklı hayvanlar bu merkezdeki özel bölümde rehabilite ediliyor - Son Dakika

Son Dakika | Yasaklı hayvanlar bu merkezdeki özel bölümde rehabilite ediliyor

29.12.2021 22:10

Son dakika haber: Yasaklı hayvanlar bu merkezdeki özel bölümde rehabilite ediliyor Çorum'da yasaklı hayvanlar, Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde oluşturulan özel bölümde rehabilite ediliyor.

Yasaklı hayvanlar bu merkezdeki özel bölümde rehabilite ediliyor

ÇORUM - Çorum'da yasaklı hayvanlar, Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde oluşturulan özel bölümde rehabilite ediliyor.

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde, yasaklı hayvanlar için özel bölüm yapıldı. Hazırlanan özel bölümde koruma altına alınan 'pitbull', 'dogo argentino' cinsi köpekler ve benzeri türdeki yasaklı hayvan türleri, görevliler tarafından özel olarak rehabilite ediliyor. Vatandaşların sahiplenme de yapabildiği merkezde, şu anda tehlike az eden ırklar arasında yer alan 20 köpek kontrol altında tutuluyor. Yasaklı hayvanların bakımı, diğer hayvanlardan ayrı tutularak yapılıyor.

2007 yılından itibaren faaliyet gösteren Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde sokak hayvanlarının yanı sıra, bakıma muhtaç olan yaban hayvanlarının da bakım ve tedavileri yapılarak yaşamlarını sürdürmesine olanak sağlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili yeni bir genelge yayınlandığını hatırlatan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde sokak hayvanlarının yanı sıra, yasaklı hayvanların da bakım ve tedavilerinin yapıldığını söyledi. Yasaklı hayvanların merkezde ayrı bir bölgede izole edildiğini dile getiren Başkan Yardımcısı Çöplü, hayvanların rehabiletelerinin burada devam ettiğini ifade etti. Merkezde sadece yasaklı hayvanların tutulduğunu anlatan Çöplü, diğer hayvanların ise tedavilerinin ardından doğal ortamlarına geri bırakıldığını dile getirdi.

"Yasaklı havyanlar yaşamlarının sonuna kadar burada tutuluyor"

Veteriner Hekim Mehmet Gültekin de merkezde genellikle Amerikan pitbull terrier, dogo argentino ırkı hayvanların bulunduğunu bildirdi. Son çıkan genelgeyle birlikte 6 hayvan ırkının yasaklı olarak belirlendiğini anlatan Gültekin, "Yasaklı hayvanlar ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından el konulduktan sonra belediyemize teslim ediliyor. Bize geldikten sonra da hemen rehabilite ediliyor. Gelen hayvanlar hemen kısırlaştırılıyor, kayıt altına alınıyor. Kayıt altına alındıktan sonra yaşamının sonuna kadar burada kontrol altında tutuluyor. Günlük bakımları yaptığımız yasaklı havyanlar yaşamlarının sonuna kadar burada tutuluyor" ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Yasaklı hayvanlar bu merkezdeki özel bölümde rehabilite ediliyor
Son Dakika | Yasaklı hayvanlar bu merkezdeki özel bölümde rehabilite ediliyor
Son Dakika | Yasaklı hayvanlar bu merkezdeki özel bölümde rehabilite ediliyor

YORUMLAR
500

Rehabilitasyon, Veteriner, Köpek, Çorum, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son Dakika | Yasaklı hayvanlar bu merkezdeki özel bölümde rehabilite ediliyor - Son Dakika


Son Dakika: Öğretmenlerin maaşına etki edecek teklif Meclis'e sunuldu Son Dakika: Öğretmenlerin maaşına etki edecek teklif Meclis'e sunuldu         
22:11
Fenerbahçe taraftarı Valencia'ya tepki gösterdi: Çok şımarmış Fenerbahçe taraftarı Valencia'ya tepki gösterdi: Çok şımarmış         
22:07
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde, Paris'tekiler sahte! Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde,..         
14:11
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim! Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim!         
11:43
Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası..         
11:28
Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak         
10:58
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10

Son Dakika Haberleri
22:08 Pazara giderken bir anda yere yığılan kadını yoldan geçen vatandaş kurtardı
22:07 Fenerbahçe taraftarı Valencia'ya tepki gösterdi: Çok şımarmış
21:49 Son Dakika! Bakan Koca, "Yeni tedbir gelecek" iddialarına cevap verdi: Tedbirlerde değişiklik olmayacak
21:34 Son Dakika! Türkiye'de 29 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 142 kişi vefat etti, 36 bin 684 yeni vaka tespit edildi
21:33 Edin Visca'nın paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı
20:59 Son Dakika! "Dolar neden yükseliyor?" sorusuna Bakan Nebati'den cevap: Bu salınımlar yukarı, aşağı giderek kendi dengesine girecek.
20:59 Kız Kulesi açıklarında arızalanan gemi sebebiyle boğaz trafiği askıya alındı
20:50 Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde
20:49 Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor
20:25 Akdeniz'de 5,1'lik deprem meydana geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 22:16:13. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Yasaklı hayvanlar bu merkezdeki özel bölümde rehabilite ediliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement