Son dakika! Aşkları engelleri aştı - Son Dakika

Son dakika! Aşkları engelleri aştı

03.12.2020 09:40
Son dakika! Aşkları engelleri aştı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Ağrı'da bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada başından vurulup 8 ay komada yatıp sayısız ameliyat geçirdikten sonra gazi olan astsubayı ilk eşi engelli olduğu için terk ederken, 6 yıl önce aşık olduğu kadın ise onun hem ayağı, hem eli, hem de gözü oldu.

Ağrı'da bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada başından vurulup 8 ay komada yatıp sayısız ameliyat geçirdikten sonra gazi olan astsubayı ilk eşi engelli olduğu için terk ederken, 6 yıl önce aşık olduğu kadın ise onun hem ayağı, hem eli, hem de gözü oldu.

Kazım Bozkurt astsubay olduktan sonra tayini Ağrı'ya çıktı. Bozkurt burada görev yaparken, 60 kişilik bir bölücü terör örgütü PKK grubu olduğu belirlendi. Bunun üzerine tim komutanı olan astsubay 18 Kasım 1992 yılında Ağrı'nın Aralık ilçesine bağlı Karakoyunlu Mahallesi'ne gitti. Bozkurt burada PKK ile girilen çatışmada başından vuruldu. Yaralanan Astsubay Kazım Bozkurt Ankara'ya getirilerek tedavisine başlandı. 8 ay komada kalan ve tedavi edilen astsubaydan doktorlar ümidi kesip "bu askerin yaşaması imkansız" dediler ancak o hayata inadına sarıldı. Bozkurt, 8 ay sonra kendine geldiğinde konuşamıyordu, bitkisel hayattaydı ancak yıllar içinde yapılan 5 ameliyat ve fizik tedavi ile gazi astsubay ayağa kalkmayı başardı. Astsubayın sadece sağ bacağı geçirdiği kısmi felçten dolayı engel kaldı. Gazi Kazım Bozkurt 1998 yılında ilk evliliğini yaptı. Ancak engelli olduğu için eşi bu evliliği yürütemeyip gaziyi terk etti. Gazi ise 6 yıl önce Hülya Bozkurt (45) ile bir akrabasının vasıtasıyla tanışıp birbirlerine aşık oldu. Çift 6 yıl önce hayatlarını birleştirdi.

"O BENİM HER ŞEYİM"

Gazi Kazım Bozkurt, "İbrahim Tatlıses gibi kafamdan keleş mermisiyle vuruldum. Hatta aynı hastanede tedavi gördük. Hastaneye ilk geldiğimde konuşamıyordum yani bitkisel hayattaydım doktorlar bile ümidini kesmişti benden. Kısmi felç geçirmiştim, şu an sadece yürümemde kısıtlama kaldı. O dönemde bana sadece rahmetli annem yardım etti. Ondan sonra ilk evliliğimi yaptım anlaşamadık ve ayrıldık. Ben engelli olduğum için ilk eşim bazı şartları yerine getiremedi yani beni taşıyamadı. Şu an evli olduğum Hülya hanım sağ olsun benim hayat arkadaşım, desteğim, elim, ayağım ve gözüm oldu. Kendisi bana, 'Allah'ın emanetisin' diyor. Olaya böyle yaklaştığı için aşılamayacak sorun yok, biz şu anda her şeyi aştık. Kolay kolay hiçbir kadın benim gibi bir insanı taşıyamaz" dedi.

"AŞK VE SADAKAT ENGELLERİ AŞIYOR"

Hülya Bozkurt ise "Öncelikle gazi eşi olmak çok gurur verici. Ben bu kadar zor şeyler atlatacağımı bilmiyordum. Zaman zaman çok zor dönemler oluyor ama en önemlisi eşimle birbirimize olan sadakatimiz ve aşkımız. Ben onun eli, ayağı ve gözüyüm hiçbir zaman gocunmadım yorulmadım. Onun bana olan sevgisi ve ilgisi karşısında hiçbir zaman of kelimesi çıkmadı ağzımdan. İlk tanıştığımızda eşim bana dedi ki, 'beni bu şekilde kabul eder misin', ben de dedim ki neden kabul etmeyeyim ben de bu durumda olabilirdim. Ben eşime sorgusuz yargısız evet dedim bizim aşkımız bütün engelleri aşıyor" diye konuştu.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Son dakika! Aşkları engelleri aştı
Son dakika! Aşkları engelleri aştı
Son dakika! Aşkları engelleri aştı
Son dakika! Aşkları engelleri aştı
Son dakika! Aşkları engelleri aştı
Son dakika! Aşkları engelleri aştı
Son dakika! Aşkları engelleri aştı
Son dakika! Aşkları engelleri aştı
Son dakika! Aşkları engelleri aştı
Son dakika! Aşkları engelleri aştı
Son dakika! Aşkları engelleri aştı
Son dakika! Aşkları engelleri aştı
Son dakika! Aşkları engelleri aştı
Son dakika! Aşkları engelleri aştı
Son dakika! Aşkları engelleri aştı
Son dakika! Aşkları engelleri aştı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika! Aşkları engelleri aştı - Son Dakika


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