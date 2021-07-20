Avusturya'da sel mağduru Türk çift, yaşadıklarını anlattıSalih Karaaslan: "Komşum Alexander Eisenmann hiç tereddütsüz suya atlayıp bize yardım etti" - Son Dakika

- Avusturya'da sel mağduru Türk çift, yaşadıklarını anlattı

Salih Karaaslan: "Komşum Alexander Eisenmann hiç tereddütsüz suya atlayıp bize yardım etti"

VİYANA - Avusturya'nın Salzburg eyaletine bağlı Hallein kasabasında pazar günü etkili olan sağanak yağışın yol açtığı sele kapılan Salih ve Ayşe Karaaslan ve çifti kurtaran komşuları Alexander Eisenmann yaşadıkları zor anları İHA'ya anlattı. Salih Karaaslan, "Hiçbir yere hareket edemedik. Eşimle birlikte şaşkınlıkla selin ortasına hareket ederken birlikte yere düştük. Komşum Alexander Eisenmann hiç tereddütsüz suya atlayıp bize yardım etti. Bizim kurtulmamızı sağladı" dedi.

Avusturya'nın Salzburg eyaletine bağlı Hallein kasabasında pazar günü etkili olan sağanak yağışın ardından sel meydana gelmiş ve bölgede bulunan pek çok ev, depo sular altında kalmıştı. Sele kapılan Salih ve Ayşe Karaaslan çifti Avusturyalı komşuları Alexander Eisenmann tarafından kurtarılmıştı. Restoran işletmeciliği yapan Salih Karaaslan ve eşi ile Eisenmann, yaşadıklarını İHA'ya anlattı.

Bu yılın başlarında restoranı devraldıklarını ifade eden Salih Karaaslan, "Sel felaketinde yanda gördüğünüz derenin taşmasıyla yukarıdan getirdiği araçlarla köprünün altı tıkandı. Sel suları hep bizim restorana doğru gelmeye başladı. Arabayı güvenli yere çıkardıktan sonra sonra eşimle buradan dışarı çıkınca birden sel felaketinin ortasında kaldık. Hiç bir yere hareket edemedik. Yardım bekledik, yardım gelmeyince yolun karşı tarafında geçmemiz gerektiğini eşime anlatmaya çalıştım. Eşim o anda şoke oldu. Karşıya geçerken eşim dengesini kaybettikten sonra sele kapıldık. Komşumuz Alexander Eisenmann hiç tereddütsüz suya atlayıp bize yardım etti. Bizim kurtulmamızı sağladı. Suyun şiddeti azalınca duvarın üzerine tırmanıp. 2 saat kurtarılmayı bekledik. Elimizde, avucumuzda ne varsa gitti. Zararımız büyük" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısının aradığını ifade eden Salih Karaaslan, "Viyana Büyükelçimiz Ozan Ceyhun aradı. Salzburg Başkonsolosumuz aradı, buraya da geldiler. Sorunlarımızı dinlediler" dedi.

"Oğlum fark etti"

Avusturyalı yardım eden komşu Alexander Eisenmann ise yağmur sularının bulundukları binanın zemin katına girmesini engellemek için oğluyla birlikte çalıştıkları sırada olayın yaşandığını dile getirerek, "Oğlum fark etti. 'Baba bak komşularımız suya kapıldılar' dedikten ben de komşularımızın sele kapıldığını gördüm" dedi. Eisenmann, hemen koşarak suya girdiğini ve kurtulmaları için yardımcı elinden geleni yaptığını söyledi.