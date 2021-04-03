Son dakika yaşam: Bir annenin otizmli çocuğuyla yaşam mücadelesi kısa film oldu: Benim Dünyam - Son Dakika

Son dakika yaşam: Bir annenin otizmli çocuğuyla yaşam mücadelesi kısa film oldu: Benim Dünyam

03.04.2021 09:54
Son dakika yaşam: Bir annenin otizmli çocuğuyla yaşam mücadelesi kısa film oldu: Benim Dünyam, System.String[]

Son dakika yaşam haberine göre MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi, otizmli çocuk annesi Jülide Güzel'in oğlu Mert ile birlikte verdiği mücadeleyi 'Benim Dünyam' isimli kısa filmle anlattı.

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi, otizmli çocuk annesi Jülide Güzel'in oğlu Mert ile birlikte verdiği mücadeleyi 'Benim Dünyam' isimli kısa filmle anlattı. Otizmli çocukları olan ailelerin yaşadıklarının gerçek kesitlerle aktarıldığı filmin kahramanı Jülide Güzel, annelere mücadeleden asla vazgeçmemeleri çağrısı yaptı.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, yeni bir projeye daha imza attı. Otizmli çocukların ve ailelerinin yaşamlarına ışık tutmak amacıyla yola çıkan belediye, 'Benim Dünyam' isimli kısa filmin yapımcılığını üstlendi. Otizmli çocukları olan ailelerin yaşadıklarının anlatıldığı filmin basın galası gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen galaya, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra CHP Mersin Milletvekilleri Cengiz Gökçel ve Alpay Antmen ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, filmin kahramanları Jülide Güzel ve otizmli oğlu Mert Ünsal, otizmli çocuklar ve aileleri ile filmin yönetmenleri Alter Güven ve Onur Kıratlı katıldı.

Filmi birlikte izleyen Yahya Akel Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Mert ve annesi 40 yaşındaki Jülide Güzel, zaman zaman duygusal anlar yaşadılar. Zaman zaman birbirlerinin ellerini tutan anne ve oğul, yıllarca yaşadıkları zorlukları ve tüm bunların üstesinden nasıl geldiklerini izlemenin gururu ve hüznünü aynı anda yaşadılar. Anne Güzel ve oğlu Mert'in doğumundan bugüne kadar yaşadıkları, toplumun bakış açısı, dezavantajlıların yaşadıkları zorlukların anlatıldığı kısa filmde, otizmlilerin eğitimle ne denli büyük işler başardığı örnekleriyle gösterildi.

"Filmin tanıtımı için her türlü çabayı göstereceğiz"

Filmin gösterimi öncesinde bir konuşma yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin'de 6 yıl önce down sendromlulara dikkat çekmek amacıyla 'Down Kafe'yi hizmete sunduklarını ve Türkiye'de birçok belediyenin Mezitli'deki bu projeyi örnek olarak aldıklarını söyledi. Bu kez de 2021'de otizmle ilgili farkındalık oluşturmak için bir dizi çalışma ve projeyi hayata geçirmek üzere yola çıktıklarını belirten Tarhan, "Bu konuda toplumsal duyarlılığa dikkat çekmek için çalışmalara başladık. Bu çalışmanın ilki, yapımcılığını üstlendiğimiz 'Benim Dünyam' isimli kısa film. Yarınlarda Türkiye'nin değişik noktalarında, hatta uluslararası platformlarda da bu filmin tanıtımı için elimizden gelen her türlü çabayı, desteği göstereceğiz" dedi.

"Otizmliler toplumun en özel üyeleri"

Mezitli'deki otizmli çocuklar ve ailelerine bir dernek kurmaları önerisinde bulunduklarını dile getiren Tarhan, "Ayrıca otizmli çocuklarımız için bir park ve yaşam alanı yapacağız. İçerisinde çocuklarımızın spor ve eğitim çalışmaları yapacakları bir mekan olmasını istiyoruz. Mersin'de yaklaşık 2 bin 500 otizmli olduğu söyleniyor ki, bu az bir rakam değil. Otizme ilişkin önerilerde bulunmak haddim değil ama bazı tespitler bulunmak istiyorum. Otizmin farkında olmamız için otizmli bir yakınımızın olması gerekmiyor. Toplumsal bilinçlenmede otizmli bireylere karşı anlayışlı olmamız ve onları ayırmadan yanlarında durmamız çok önemli. Otizm, toplumun her kesimini ilgilendiriyor, çünkü otizmliler toplumun en özel üyeleri. Otizm onların seçimi değil. Onların bir tek gereksinimleri var; o da bizim onları kabullenmemiz" diye konuştu.

"Otizm, bir engel değil farklılıktır"

Otizmli bireylerle ilgili mesaj veren Tarhan, "Otizm engel değil, farklılıktır. Onları değiştirmeye çalışmayalım. Yalnızca toplumumuzdaki her birey için yapmamız gerektiği gibi herkesi olduğu gibi kabul edelim. Bu, onların farklılığıdır. Onlara farklı bir yetenek olarak bakmaya çalışalım. Onların yapamadıkları yerine yapabildiklerine odaklanarak güçlü yönlerini keşfedelim. Onlar sevgilerini gösteremeyebilirler ama sevgi dolu olan özel gereksinimlere sahip çocuklardır. Otizmle mücadelede doğru bilgilenmek, erken tanı, özel eğitim, bakımı ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi önemli. Onlara fırsat verilirse özel yetenekler doğabilir. Pes etmek asla yok. Einstein, Mozart, Newton birer yıldız. Bizim çocuklarımız neden olmasın. Otizmin farkındayız. Onların yanındayız. Onların seslerini duymalıyız" ifadelerini kullandı.

"Şu anda fen lisesinde okuyan tek otizmli öğrenci"

Anne Jülide Güzel ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Mert'in otizmli olduğunu 3 yaşındayken öğrendiklerini söyledi. Güzel, "Oğlum Mert, şu anda Türkiye'de fen lisesinde okuyan tek otizmli öğrenci. Her ne kadar çok zor günler geçirdiysek de oğlumun otizmli olmasından mutsuz değiliz. Filmimizi izledik, çok güzeldi, çok beğendim, harika bir iş çıkarmışlar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bütün anneler umutlu olsun"

Bu filmle toplumda otizmle ilgili farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Güzel, şöyle devam etti: "Bütün annelere örnek olmak için, bütün anneler umut taşısın diye bu filmi çektik. Kafasını duvardan duvara vuran bir çocuğun fen lisesi seviyesine kadar gelebileceğini görsünler istedim. Sorumluluk hissettim, vicdani bir şey benim için. Neşet Tarhan, çok güzel şeyler vaat etti bize ve vaatleri de gerçekleşti."

İki yıl önce okulda yaşadıkları sorunlar üzerine Başkan Tarhan'dan destek istediğini ve o zamandan bu yana Tarhan'ın kendilerini hiç yalnız bırakmadığını anlatan Güzel, annelere de mesaj vererek, "Bu süreçte biz Mert ile çok farklı duygular yaşadık, çünkü hiç bu kadar içimizi açmamıştık kimseye. Çok güzel duygular yaşadık. Mert son iki yılda inanılmaz değişim geçirdi. Şu an ben çok mutlu bir anneyim. Bütün anneler umutlu olsun, umutları hiç kırılmasın. Evladı özel gereksinimli her bir bireye lütfen sahip çıksınlar" diye konuştu.

Başkan Tarhan, film gösteriminin ardından Mert ve annesine çiçek vererek, teşekkür etti. - MERSİN

Son dakika yaşam: Bir annenin otizmli çocuğuyla yaşam mücadelesi kısa film oldu: Benim Dünyam
Son dakika yaşam: Bir annenin otizmli çocuğuyla yaşam mücadelesi kısa film oldu: Benim Dünyam
Son dakika yaşam: Bir annenin otizmli çocuğuyla yaşam mücadelesi kısa film oldu: Benim Dünyam
Son dakika yaşam: Bir annenin otizmli çocuğuyla yaşam mücadelesi kısa film oldu: Benim Dünyam
Son dakika yaşam: Bir annenin otizmli çocuğuyla yaşam mücadelesi kısa film oldu: Benim Dünyam
Son dakika yaşam: Bir annenin otizmli çocuğuyla yaşam mücadelesi kısa film oldu: Benim Dünyam
Son dakika yaşam: Bir annenin otizmli çocuğuyla yaşam mücadelesi kısa film oldu: Benim Dünyam

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika yaşam: Bir annenin otizmli çocuğuyla yaşam mücadelesi kısa film oldu: Benim Dünyam - Son Dakika


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