Son dakika haberi! Bu kadınlar hayat kurtarmak için direksiyon sallıyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Bu kadınlar hayat kurtarmak için direksiyon sallıyor

06.03.2021 11:32

Son dakika haberleri: Bu kadınlar hayat kurtarmak için direksiyon sallıyor Zorlu yollarda hem zamanla yarışıp, hem de hayat kurtarıyorlar Kadın ambulans şoförleri direksiyon başında yollara meydan okuyor Kocaeli'de ambulans sürücüsü olarak görev yapan kadın sağlık personelleri, hayat kurtarmak için zamana...

Bu kadınlar hayat kurtarmak için direksiyon sallıyor

Zorlu yollarda hem zamanla yarışıp, hem de hayat kurtarıyorlar

Kadın ambulans şoförleri direksiyon başında yollara meydan okuyor

KOCAELİ - Kocaeli'de ambulans sürücüsü olarak görev yapan kadın sağlık personelleri, hayat kurtarmak için zamana karşı yarışıyor. Yoğun trafikte önemli bir görev üstlenen kadınlar, hem ambulans kullanıyor hem de hastalara müdahale ederek hayat kurtarıyor.

Kocaeli İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde görev yapan 4 kadın sağlık personeli, çeşitli zorluklara rağmen genellikle erkeklerin yaptığı ambulans şoförlüğünü, meslek edindi. Uzun yıllar ambulansların arka kabininde paramedik ve acil tıp teknisyeni olarak çalışan kadınlar, daha sonra ileri sürüş teknikleri eğitimi alarak, yoğun trafikte önemli bir görev üstlenmeye başladı. Yıllardır gelen anonsları duyar duymaz hızlıca istasyondan çıkan kadın ambulans sürücüleri, hayat kurtarmak için yollarda zamana karşı yarışıyor.

"Kadın olduğumuz için gidip, gidemeyeceğimizi sordu"

14 yıldır Kocaeli 112'de çalıştığını söyleyen Nazlı Türkan, 8 yıldır aktif olarak ambulans sürdüğünü kaydetti. 4 yıldır da mesleğe yeni başlayan kişilere eğitim verdiğini dile getiren Türkan, "Belli bir süre arka kabinde çalıştıktan sonra sürücü olmaya karar verdim. Bu sonuçta sadece erkeklerin değil, kadınların da yapabileceği bir meslek" dedi.

İl dışı nakiller yaptıklarını belirten Türkan, "Geçtiğimiz günlerde nakil sırasında hasta yakını, 'siz mi kullanacaksınız?' 'gidebilecek misiniz?' diyerek tedirgin oldu. Bizde, 'sıkıntımız yok, gidebiliriz' deyip onu teselli ettik. Kadın olduğumuz için gidip, gidemeyeceğimizi sordu. Kadınların istediği zaman başaramayacağı hiçbir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

"Bir cana giderken, başka bir cana zarar vermiyoruz

10 yıldır Kocaeli 112'de çalıştığını ve 2 yıldır da ambulans şoförlüğü yaptığını söyleyen Elvan İnce, "Bütün eğitimlerimizi tamamladık. Önce ileri sürücülük eğitimi alıyoruz ondan sonra sürücülük yapabiliyoruz. Ambulans şoförlüğü, mesleğimizin bir parçası. İşimi tam anlamıyla yapabilmek için şoförlük yapıyorum. Bizim işimiz hayat kurtarmak. En hızlı ve sorunsuz şekilde, bir cana giderken başka bir canlıya zarar vermeden mesleğimi sürdürüyorum" dedi.

"Ambulans kullanmak cinsiyet meselesi değil"

İnce, mesleğini severek yaptığını kaydederek, çevredeki vatandaşların da takdirini topladığını söyledi. İnce, "Ambulans kullanmak, cinsiyet meselesi değil. Kadınların da bu işi yapabileceklerini düşünüyoruz ve aktif olarak ambulans şoförlüğü yaparak bunu gösteriyoruz" diye konuştu.

" Gebze'nin tek kadın ambulans şoförüyüm"

10 yıldır sahada sağlık personeli olarak çalışan, son 2 yıldır da Gebze ilçesinin tek kadın ambulans şoförü olarak görevini sürdüren Pelin Karaçay, "Ben 2011 yılında sürücülüğe başladım ama daha sonra ara verdim. Erkeklerin trafikte agresif tavırlarından dolayı ve kadınlarında trafikte aktif olması gerektiğini düşündüğüm için böyle bir şeye başladım. İşimi çok seviyor ve zevkle sürdürüyorum. Bizim bölgede kadın sürücü bulmak çok zor, ben de böyle bir şeye kalkıştım. Burada da alkışlanarak karşılanıyoruz bu yüzden çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Alkışlarla karşılanıyoruz"

Kendisini direksiyon başında görenler tarafından hayranlıkla karşılandığını anlatan Karaçay, "Bir kere gece geç saatte yakıt almaya gittiğimizde yakıt görevlisi çok şaşırmıştı ve çay ikram etmek istemişti. Bunu garipsemiştim, aynı zamanda nazik davranışı çok hoşuma gitmişti. Teyzeler ve amcaların bizi görünce alkışlamaları bize mutluluk veriyor" dedi.

Direksiyon başında 16 yıl

16 yıldır ambulans şoförlüğü yapan İsmihan Alparslan, "Direksiyon üzerine yaklaşık 16 yıldır hem şoför, hem de sağlıkçı olarak çalışıyorum. Her işin bir zorluğu vardır. Yorucu ama zevkli bir şey. Her hasta bizim için motivasyon kaynağı. Özellikle gittiğimiz hastaya yardımımız dokunuyorsa, acısını ve ağrısını hafifletebiliyorsak, bu bizim için gerçekten büyük bir motivasyon. Kadın erkek ayrımı bana saçmalık olarak geliyor" diye konuştu.

Kadınların sürücülüğünün çok fazla eleştirildiğine dikkat çeken Alparslan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Erkeklere kıyasla kadınlar çok daha dikkatli araç kullanıyor. Bence bu yüzden sorun çıkıyor. Galiba birazda egemen toplum olarak erkek baskın olduğu için kadınların araba kullanmalarını istemiyorlar. Erkek sürücüler ilk başlarda bizi görünce şaşırıyorlardı fakat şimdi alıştılar"

Son dakika haberi! Bu kadınlar hayat kurtarmak için direksiyon sallıyor
Son dakika haberi! Bu kadınlar hayat kurtarmak için direksiyon sallıyor
Son dakika haberi! Bu kadınlar hayat kurtarmak için direksiyon sallıyor
Son dakika haberi! Bu kadınlar hayat kurtarmak için direksiyon sallıyor
Son dakika haberi! Bu kadınlar hayat kurtarmak için direksiyon sallıyor
Son dakika haberi! Bu kadınlar hayat kurtarmak için direksiyon sallıyor
Son dakika haberi! Bu kadınlar hayat kurtarmak için direksiyon sallıyor
Son dakika haberi! Bu kadınlar hayat kurtarmak için direksiyon sallıyor
Son dakika haberi! Bu kadınlar hayat kurtarmak için direksiyon sallıyor
Son dakika haberi! Bu kadınlar hayat kurtarmak için direksiyon sallıyor
Son dakika haberi! Bu kadınlar hayat kurtarmak için direksiyon sallıyor
Son dakika haberi! Bu kadınlar hayat kurtarmak için direksiyon sallıyor

Ambulans, Kocaeli, Gebze, 112, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi! Bu kadınlar hayat kurtarmak için direksiyon sallıyor - Son Dakika


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