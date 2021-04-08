Son dakika yaşam: ÇELDER Başkanı Mehmet Taş, 'Polis Haftası'nda polislere karanfil dağıttı - Son Dakika

Son dakika yaşam: ÇELDER Başkanı Mehmet Taş, 'Polis Haftası'nda polislere karanfil dağıttı
08.04.2021 09:56
Son dakika yaşam haberi... Eskişehir Çeltik ve Çevre Köyleri Derneği (ÇEL-DER) Başkanı Mehmet Taş, 'Polis Haftası' dolayısı ile görevde olan polislere karanfil dağıttıBaşkan Taş, 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle;
Eskişehir Çeltik ve Çevre Köyleri Derneği (ÇEL-DER) Başkanı Mehmet Taş, 'Polis Haftası' dolayısı ile görevde olan polislere karanfil dağıttı
Başkan Taş, 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle; Tepebaşı Çarşı Polis Merkezi, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Eskişehir'de COVİD-19 denetimini yapan polislere 100 adet karanfil dağıttığını belirterek, "Polisimizin Eskişehir'e her yönden emekleri çoktur. Bizler rahat ve huzur içinde yaşıyorsak polislerin sayesinedir. Polislik, kutsal meslektir. Eskişehir huzur kentidir. Polis Haftası'nda polislerimize karanfil dağıtarak polislerimizin 'Polis Haftası'nı kutladım" dedi. - ESKİŞEHİR
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