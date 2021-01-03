Son dakika yaşam: Çocuklar İçin Çal Derneğinden Afrika'ya yardım eli - Son Dakika

Son dakika yaşam: Çocuklar İçin Çal Derneğinden Afrika'ya yardım eli

03.01.2021 13:12
Son dakika yaşam: Çocuklar İçin Çal Derneğinden Afrika'ya yardım eli, System.String[]

Son dakika yaşam haberi... Çocuklar İçin Çal Derneği (ÇİÇAD), Afrika'daki çocuklar için yardım seferberliği başlattı.

Çocuklar İçin Çal Derneği (ÇİÇAD), Afrika'daki çocuklar için yardım seferberliği başlattı.

Kurulduğu günden bu yana dil, din, renk ve ırk ayrımı yapmadan sanatsal çalışmalar ve çocuklara yardımlar yapan ÇİÇAD bu kez yardım elini Afrika'daki çocuklara uzattı. ÇİÇAD, ocak ayının ortasında yardımseverlerden gelecek desteklerle Afrika'daki çocuklarla buluşmayı hedefliyor. ÇİÇAD Başkanı İbrahim Yalçın, Afrika'daki çocuklara ulaştıracağımız yardımlar ile dünyanın yaşadığı zorlu pandemi sürecinde gönüllere su serpmek ve çocuklara umut olmak istediklerini söyledi. Yalçın, "Bu proje ile Uganda ve Türkiye arasında bir gönül köprüsü inşa etmek istiyoruz. Destek olmak istiyorsanız, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Desteğiniz bize güç verir" dedi.

ÇİÇAD Yönetim Kurulu Üyesi Berfin Uluman ise 2018 yılından beri Türkiye'deki çocuklara yardım götürdüklerini söyledi. Uluman, "Bu proje ile uluslararası çalışmalarımızın başlangıcını yapıp dokunabildiğimiz kadar çocuğa dokunup umut olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MARDİN

Son dakika yaşam: Çocuklar İçin Çal Derneğinden Afrika'ya yardım eli
Son dakika yaşam: Çocuklar İçin Çal Derneğinden Afrika'ya yardım eli
Son dakika yaşam: Çocuklar İçin Çal Derneğinden Afrika'ya yardım eli

Irk Ayrımı, Türkiye, Afrika, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika yaşam: Çocuklar İçin Çal Derneğinden Afrika'ya yardım eli - Son Dakika


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