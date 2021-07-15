Darbeye karşı canlarını siper eden şehitlerinin mezarına gül bırakıldı - Son Dakika

Darbeye karşı canlarını siper eden şehitlerinin mezarına gül bırakıldı

Şanlıurfa'da 15 Temmuz şehitleri unutulmadı

ŞANLIURFA - 15 Temmuz hain darbe girişimine hayatları pahasına karşı duran Şanlıurfalı şehitlerin mezarına güller bırakıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Ülkenin karanlığa sürüklenmek istendiği gecede canlarını ortaya koyup mücadele eden Şanlıurfalı sivil şehitler mezarları başında anıldı. Sabah saat 10.00'da Bediüzzaman Mezarlığındaki şehitlerin kabirlerini ziyaret eden protokol üyeleri ve vatandaşlar, dua edip mezarlara gül bıraktı. Programa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, il ve ilçe belediye başkan vekilleri, şehit ve gazi dernek başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Şehit mezarına gül bırakmasının ardında dualar edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişiminde Şanlıurfalı Mustafa Direkli, İbrahim Yıldırım, Şefik Şefkatlioğlu, Suat Aloğlu ve Ümit Yolcu şehit olmuştu. Suat Aloğlu Ankara'da şehit olurken diğer 4 isim ise İstanbul'da şehit olmuştu.