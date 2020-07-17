Son dakika yaşam: En sessiz nikah - Son Dakika

Son dakika yaşam: En sessiz nikah

Son dakika habere göre Ordu'nun Fatsa ilçesi Sakarya Mahallesi sakinlerinden işitme engelli Yusuf Ziya Esen, kendisi gibi işitme engelli Şadıman Yesiroğlu ile hayatını birleştirdi.

Ordu'nun Fatsa ilçesi Sakarya Mahallesi sakinlerinden işitme engelli Yusuf Ziya Esen, kendisi gibi işitme engelli Şadıman Yesiroğlu ile hayatını birleştirdi.

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Fatsa İlçe Müftülüğünde gerçekleşen nikah merasiminde çiftlerin nikah memurluğunu Fatsa Müftüsü Hamza Bayram, nikah şahitliklerini müftülük personeli Yusuf Keskin, Zeynep Yesiroğlu ve Şükriye Toluk yaptı. Müftü Hamza Bayram çiftin nikahını kıydıktan sonra onlar için dua etti. Müftü Bayram evlilik cüzdanını gelin ve damada birlikte takdim etti.


Fatsa Müftüsü Hamza Bayram nikah töreni sonrası yaptığı konuşmada, "İşitme engelli olan bu kardeşlerimizin evliliği inşallah onların sessiz dünyalarını daha yaşanabilir ve mutlu hale getirecektir. Birbirlerine ses ve ışık olmalarını, Kur'an ve sünnet üzere sağlıklı ve huzurlu bir hayat yaşamalarını diliyorum" dedi. - ORDU

Fatsa, Ordu, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 20:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika yaşam: En sessiz nikah - Son Dakika
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