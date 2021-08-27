Son dakika yaşam: Erkek şiddetinden kaçan genç kadın, ölümle tehdit edildiğini söyledi - Son Dakika

Mardin'de yaşayan 24 yaşındaki kadın, 1 yıllık eşinden ayrılmak isteyince önce darp edildi, ardından ölümle tehdit edildi. Uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen ölüm korkusu ile Adana'ya kaçan kadın, sosyal medyadan adına sayfalar açıp mesajlar atan eşinin ceza almasını istiyor.

Mardin'de yaşayan 24 yaşındaki Hatice Buse G., 1 yıl evli kaldığı Necdet K.'dan ayrılmak istedi. İddiaya göre, Necdet K. bu talebe şiddetle karşı çıkarak kendisini darp edip, ölümle tehdit etti. Bunun üzerine G., ailesinin yaşadığı Adana'ya kaçtı. Ailesinin de ilişkisinden dolayı görüşmediği genç kadın, Adana'da saklanarak yaşamaya başladı. 3 aylık uzaklaştırma kararı da alan G., hala tehdit edildiğini söyleyerek Necdet K.'nın ceza almasını istiyor.

"Ayrılmak isteyince sürekli darp ve şiddet uyguladı"

Hatice Buse G., ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştıklarını söyleyerek, "Benimle ciddi düşündüğünü söylediği için hayatıma aldım. Başlarda çok iyiydi. Sonra çok yalanlar söyleyince ben de ayrılmak istedim. Bunu söyleyince sürekli darp ve şiddet uyguladı. Hakaretler, küfürler, rahatsız etmeler, eve kapatmalar. Dışarı bile çıkamıyordum. Telefonumu elimden alıyordu. Ayrılmak istiyorum, gitmek istiyorum bırakmıyordu. Ben şikayetçi olup uzaklaştırma kararı çıkardım. Bazı yaptığı darplardan dolayı da şikayetçi oldum. Ama bana 'O şikayetleri alırsan buradan rahat rahat gidersin. Yoksa burada sabaha kadar işkence görürsün' dedi. Bende bu yüzden gittim şikayetimi geri aldım. Uzaklaştırmamı devam ettirdim" diye konuştu.

"'Ya ben senin canını alacağım ya da sen bana döneceksin' diyor"

Bir kadın olarak bu kadar kadın cinayeti varken kendisini korumaya çalıştığını ifade eden G., "Adana'ya geldim ama yine durmuyor. Sürekli ölüm tehditleri, numaramı sosyal medyada hesaplar açıp paylaşıyor. Orada aileme bana ağır hakaretler ediyor. 'Bu şekilde yaşayamazsın. Ben senin peşini bırakmayacağım. ya ben senin canını alacağım ya da sen bana döneceksin' diyor. Bende istemiyorum kaçıyorum sürekli. Adana'da olduğumu da biliyor peşimi hiçbir şekilde bırakmıyor" dedi.

"Dönsem bir kadın cinayeti yaşanacak"

Mardin'de bir düzeni olduğunu ama oraya dönemediğini söyleyen G., "Dönsem bir kadın cinayeti daha yaşanacak. Ben bu adamın benden uzaklaşmasını cezaevine girmesini istiyorum. Artık kafam rahat bir şekilde yolda yürümek istiyorum. Hiçbir arkadaşımla konuşamıyorum onları da tehdit ediyor. Herkes benden uzaklaşıyor bu yüzden" şeklinde konuştu. - ADANA