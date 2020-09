Son dakika yaşam: ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: "Yatırımcıya destek artarak devam etsin" - Son Dakika

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Erçimsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) ve Dünya Gazetesi işbirliği ile düzenlenen, "Türkiye Ekonomisini İnşa Edenler-Anadolu Buluşmaları Online Panel Serisi'nin ilk toplantısına konuk oldu.

Mena İletişim Ajans Başkanı Suat Özyaprak'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa ayrıca, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka ile Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar ve Dünya Gazetesi Yöneticisi Hakan Güldağ da katıldı. Dünya Gazetesi'nin Youtube, Scope ve Facebook hesaplarından canlı yayınlanan programda, Türkiye geneli, Erzurum ve bölge özelinde ekonomi, çimento sektörünün performansı, diğer sektörlerle işbirlikleri ve yeni normal vizyonu masaya yatırıldı.

Online panelin açış konuşmasını yapan Moderatör Suat Özyaprak, çimento sektörünün oluşturduğu ekonomi ve istihdam gücü ile ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden birisi olduğunu belirterek, "Çimento sektörü; yaklaşık 30 sektöre hayat veren, özellikle de son yıllarda sıklıkla konuşulan katma değerli ürünler noktasında yüzde 68'lik yerli katma değerli, ihracat noktasında da Türkiye'ye net döviz girdisi sağlayan sektörlerden birisidir" dedi.

Saka, " Avrupa'nın en büyük çimento üreticisiyiz"

Programda daha sonra TÇMB Başkanı Dr. Tamer Saka sektörle ilgili genel bir değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin, Avrupa'nın en büyük, Dünya'nın 6. büyük çimento üreticisi olduğunu kaydeden Saka, ihracat açısından bakıldığında da her zaman üst sıralarda olduklarını ve son rakamlara göre de ülkemizin dünyanın en çok çimento ihraç eden ülkesi olacağını söyledi. Sektörün sorunlarının olduğunu ve panelde bunların ele alınacağını, ayrıca sahip olunan fırsatların da dile getirileceğini anlatan TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka, "Sektör olarak ülke ekonomimizin büyümesi ve gelişmesi adına her türlü sorumluluğu almaya hazırız. Bu konuda geçmişte olduğu gibi, bugün de gelecekte liderlik pozisyonumuzu devam ettirmeye kararlıyız" diye konuştu.

Yücelik, "Her alanda kalkınmaya ihtiyacımız var"

Panelde daha sonra konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik de, şehrin ekonomisi ve çimento sektörünün bölgedeki durumuyla ilgili bilgiler verdi.

Erzurum'da uzun yıllar boyunca kamu eliyle yapılan çimento fabrikası ve şeker fabrikası olmak üzere sadece iki sanayi yatırımı bulunduğunu ve zaman içerisinde ikisinin de özelleştirildiğini dile getiren Başkan Yücelik şunları söyledi; " Aşkale Çimento'nun özelleştirme serüveni 1992'de başladı. 1993 yılında Erçimsan olarak satın aldığımız Aşkale Çimento bölgeye ciddi faydalar sağladı. Bölge anlamında Aşkale, Erzincan ve Van'da bulunan tesislerimizde büyük yatırımlar yaptık. Özellikle Van'da önemli miktarda yatırımın altına imza attık. Biz ilk gün yola çıktığımızda da, 'bölgeye nasıl katkıda bulunuruz', 'nasıl kalkındırırız', 'nasıl geliştiririz' diye düşündük ve bu anlamda önümüze hedefler koyduk. Bulunduğumuz bölge her alanda kalkınmaya ihtiyaç duymaktadır. Şu anki hali ile sektör olarak ülke genelinde olduğu gibi bölgemizde de adeta lokomotif görevi yapıyoruz. Özellikle sektörün kullandığı son teknolojik imkanlar ve kaliteli ürünlerle inşaat sektörüne ivme kazandırdık."

Sektörde enerji kullanımı ve maliyetlerin çok yüksek olduğunu vurgulayan Başkan Yücelik, "İnşaat sektöründeki sıkıntılı süreç de düşünülürse ciddi sıkıntılar çektiğimiz ortada. Çimento sektörü olarak her şeye rağmen çevreye yönelik yatırımlarımız her zaman artarak devam ediyor. Bu bizim için çok önemli. Her anlamda devletimizden bölgedeki çimento sektörüne destek bekliyoruz. Özellikle, pandemi etkisini yitirene kadar üretimde kullanılan ocaklardan her yıl alınan devlet haklarının alınmaması, vergi borçlarının faizsiz ve cezasız sadece anapara ödemesi ile kapatılması ve yeni ocak tahsisatı konusunda kolaylıklar sağlanması, elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi veya YEKDEM bedellerinin alınmaması sektörümüz açısında büyük önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

"Yatırımcıya destek artarak devam etsin"

Erzurum'un ekonomik anlamda büyümesi ve hak ettiği konuma ulaşması için katmadeğerli ürün üretiminin artması gerektiğini kaydeden Yücelik, bunun sağlanması durumunda da şehirdeki işletmelerin iç ve dış pazar kendisine yer bulacağına dikkati çekti. Şehrin ihracat rakamlarının çok düşük seviyelerde olduğunu, bunun da yine üretimle alakalı olduğunu belirten Başkan Yücelik, Erzurum'da yatırım yapmak isteyen firmalara verilen desteğin artarak devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Bölgedeki OSB'lere yapılan yatırımlara sağlanan 6. Bölge teşviklerinin, yapılan son düzenlemeyle kaldırıldığını hatırlatan Başkan Yücelik şunları söyledi; "Biz daha fazlasını beklerken böyle bir düzenleme yapılarak avantajımızın ortadan kaldırılması hem mevcut firmaları sıkıntıya sokacak, hem de şehrimize yatırım yapmak isteyen firmaları endişelendirecek ve kararlarını yeniden sorgulamalarına sebep olacaktır."

Panelde ekonomi gazeteciliğinin usta kalemleri Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar ve Dünya Gazetesi Yöneticisi Hakan Güldağ da, ülke ekonomisi ve çimento sektörünün geleceği hakkında düşüncelerini paylaştılar. - ERZURUM